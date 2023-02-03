В Волгограде полицией ведется розыск водителя, накануне сбившего в Советском районе 55-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на улице Карала Маркса.

– По предварительным данным, в 15.30 неустановленный водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь задним ходом во дворе дома № 15, совершил наезд на 55-летнюю женщину. С места происшествия пострадавшая была доставлена в больницу, – рассказали в главке МВД.

Уточняется, что водитель с места аварии скрылся.

– Ведется его розыск, – сообщают в полиции.