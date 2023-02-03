Замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева оставили в СИЗО









Волгоградский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю директора муниципального предприятия Станиславу Беляеву , который обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и получении взяток в размере более 4 миллионов рублей.

- Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил постановление Центрального районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Беляев, напомним, 20 января решением суда был заключен под стражу на время предварительного следствия до 29 января 2023 года. 27 января избранную в отношении него меру пресечения продлили до 28 февраля текущего года. Адвокат обвиняемого обжаловал постановление. Он просил изменить избранную в отношении его подзащитного меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Как ранее сообщалось, по версии следствия, Беляев, занимавший в 2021 году должность замдиректора в МБУ, предложил одному из ИП свое покровительство при заключении контрактов. Взамен в период с августа 2021 года по апрель 2022 года должностное лицо муниципального предприятия получило в качестве взяток деньги в размере более 4 миллионов рублей.

Станислав Беляев обвиняется по трем статьям УК РФ, предусмотренных ч.3 ст.159 (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ч.1 ст.292 (Служебный подлог) и ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области