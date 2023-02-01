Расследования

В Волгоградской области разыскивают 32-летнюю женщину в желтой куртке

Расследования 01.02.2023 15:06
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01.02.2023 15:06


Волонтеры движения «Лиза Алерт» просят помощи в розыске 32-летней жительницы Ерзовки Городищенского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, Елена Петько исчезла 17 января. С того времени вестей о ней нет.

Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы темно-красного цвета, глаза карие.

Была одета в темно-желтую куртку без капюшона, черную кофту на молнии, джинсы, черные замшевые сапоги на сплошной подошве, красную шапку с белым узором.

Если у вас есть сведения о пропавшей, позвоните волонтеру Наталье по телефону 89061679444.

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