В Волгограде два авто разбились всмятку из-за юного водителя

Происшествия 01.02.2023 11:41
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01.02.2023 11:41
Лобовое столкновение двух автомобилей, в котором пострадали оба водителя, произошло в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником жесткой аварии стал 18-летний водитель «Лада-211340».
По предварительной информации, на проспекте Героев Сталинграда юный водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda CX-5. За рулем кроссовера находился 43-летний мужчина.
В результате ДТП водители были госпитализированы с места происшествия. Автомобили от удара получили сильные повреждения.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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