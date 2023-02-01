В Волгограде два авто разбились всмятку из-за юного водителя









Лобовое столкновение двух автомобилей, в котором пострадали оба водителя, произошло в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником жесткой аварии стал 18-летний водитель «Лада-211340».

По предварительной информации, на проспекте Героев Сталинграда юный водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda CX-5. За рулем кроссовера находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП водители были госпитализированы с места происшествия. Автомобили от удара получили сильные повреждения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



