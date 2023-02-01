Фото ФК "Текстильщик"
Спорт 01.02.2023 11:52
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01.02.2023 11:52
Фото ФК "Текстильщик"
«Ротор» в рамках проходящего предсезонного сбора в Крымске накануне уступил ивановскому «Текстильщику» со счётом 0:1. Как сообщает ИА "Высота 102", соперник волгоградцев по этому матчу лидирует в своей группе второй лиги и вместе с "Ротором" претендует в этом сезоне на выход в первый дивизион. Тренирует ивановцев бывший знаменитый советский и российский футболист Игорь Колыванов.
Очередную игру главный тренер "Ротора" постарался использовать для поиска идеального состава команды. В каждой новой встрече Алексей Стукалов сокращает ротацию для подготовки к первому официальному матчу с майкопской «Дружбой», который состоится уже 11 марта на "Волгоград Арене". Поэтому прошедший поединок стал тестовым для анализа выбранной тренером плана.
Первый тайм прошёл при игровом преимуществе волгоградского коллектива. Ивановцы отдали сопернику мяч и сами избрали контратакующую тактику. «Текстильщик», грамотно оборонявшись всю половину матча и не позволив «Ротору» создать по-настоящему опасных моментов у своих ворот, под конец тайма реализовал свою голевую возможность после розыгрыша штрафного удара на половине поля волгоградцев и забил единственный гол в этой товарищеской встрече.
Во втором тайме «Ротор» усилил давление, но конвертировать его в забитые мячи не сумел и в итоге потерпел второе поражение подряд на предсезонных сборах.
Стукалов после игры заявил клубной пресс-службе, что остался не доволен игрой своих подопечных в первом тайме и, в частности, действиями футболистов при пропущенном голе. А что касается второй половины матча, то наставник сине-голубых посетовал на недостаточную реализацию в атаке.
Следующий контрольный матч «Ротор проведет уже 3 февраля. Соперником волгоградского клуба станет «Биолог-Новокубанск».
Иван Тюгаев
Фото ФК "Текстильщик"
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