Спорт

Волгоградский «Ротор» на сборах проиграл «Текстильщику» в Крымске со счетом 0:1

Спорт 01.02.2023 11:52
0
01.02.2023 11:52



«Ротор» в рамках проходящего предсезонного сбора в Крымске накануне уступил ивановскому «Текстильщику» со счётом 0:1. Как сообщает ИА "Высота 102", соперник волгоградцев по этому матчу лидирует в своей группе второй лиги и вместе с "Ротором" претендует в этом сезоне на выход в первый дивизион. Тренирует ивановцев  бывший знаменитый советский и российский футболист Игорь Колыванов.

Очередную игру главный тренер "Ротора" постарался использовать для поиска идеального состава команды. В каждой новой встрече  Алексей Стукалов сокращает  ротацию для подготовки  к первому официальному матчу с майкопской «Дружбой», который состоится уже 11 марта на "Волгоград Арене". Поэтому прошедший поединок стал тестовым для анализа выбранной тренером плана.

Первый тайм прошёл при игровом преимуществе волгоградского коллектива. Ивановцы отдали сопернику мяч и сами избрали контратакующую тактику. «Текстильщик», грамотно оборонявшись всю половину матча и не позволив «Ротору» создать по-настоящему опасных моментов у своих ворот, под конец тайма реализовал свою голевую возможность после розыгрыша штрафного удара на половине поля волгоградцев и забил единственный гол в этой товарищеской встрече. 

Во втором тайме «Ротор» усилил давление, но конвертировать его в забитые мячи не сумел и в итоге потерпел второе поражение подряд на предсезонных сборах.

Стукалов после игры заявил клубной пресс-службе, что остался не доволен игрой своих подопечных в первом тайме и, в частности, действиями футболистов при пропущенном голе. А что касается второй половины матча, то наставник сине-голубых посетовал на недостаточную реализацию в атаке.

Следующий контрольный матч «Ротор проведет уже 3 февраля. Соперником волгоградского клуба станет «Биолог-Новокубанск».

Иван Тюгаев

Фото ФК "Текстильщик"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.01.2023 13:15
Спорт 30.01.2023 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
25.01.2023 20:23
Спорт 25.01.2023 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2023 21:08
Спорт 24.01.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2023 11:28
Спорт 22.01.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2023 09:36
Спорт 21.01.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.01.2023 16:54
Спорт 11.01.2023 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.01.2023 15:27
Спорт 10.01.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.12.2022 11:21
Спорт 31.12.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.12.2022 16:30
Спорт 30.12.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.12.2022 13:44
Спорт 30.12.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2022 20:23
Спорт 28.12.2022 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2022 20:43
Спорт 24.12.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2022 11:01
Спорт 19.12.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
13.12.2022 17:14
Спорт 13.12.2022 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
06.12.2022 15:54
Спорт 06.12.2022 15:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:07
Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2Смотреть фотографии
16:55
В центре Волгограда накануне 2 февраля открыли бюст Иосифа СталинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита ПутинаСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде ушел из жизни автор книги о 163 днях в Сталинграде Юрий ПанченкоСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области разыскивают 32-летнюю женщину в желтой курткеСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде Юрий Кулиничев возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:38
ВТЗ передал многофункциональную мебель для детских больницСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом перезахоронили останки 180 бойцов Красной АрмииСмотреть фотографии
14:01
Волгоградские силовики почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
13:26
При поддержке ВЭБ.РФ в Волгограде планируется обновить трамвайную сетьСмотреть фотографии
13:19
ВЦИОМ: четверть опрошенных волгоградцев поддержали переименование города в СталинградСмотреть фотографии
13:06
Зачем педагоги пройдут обучение в Садах Придонья?Смотреть фотографии
12:48
Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в ВолгоградСмотреть фотографии
12:31
Со Сталиным на груди: фоторепортаж с пробега в честь 80-летия Сталинградской битвыСмотреть фотографии
12:05
Министр спорта Матыцин 1 февраля посетит с рабочим визитом ВолгоградСмотреть фотографии
12:02
УЦН 2.0: «Ростелеком» в Волгоградской области увеличил количество базовых станций мобильной связиСмотреть фотографии
11:52
Волгоградский «Ротор» на сборах проиграл «Текстильщику» в Крымске со счетом 0:1Смотреть фотографии
11:47
Рост маткапитала и вузы для детей участников СВО: какие законы вступают в силу в России в февралеСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде два авто разбились всмятку из-за юного водителяСмотреть фотографии
11:25
Мост через Волгу в Волгограде подсветили в честь 2 февраляСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом на федеральной трассе загорелся грузовик после тарана BMWСмотреть фотографии
10:29
Хотела согреться: в Волгоградской области женщину убило токомСмотреть фотографии
10:11
Юбилей Сталинградской Победы: куда сходить и что посмотреть в Волгограде 1 февраляСмотреть фотографии
10:05
«Небольшой ростом, а тепла — всему хутору»: на Украине погиб атаман из Волгоградской области Александр БочаровСмотреть фотографии
09:39
Расстрелы, насилие и грабежи: ФСБ опубликовала справки НКВД о зверствах фашистов во время Сталинградской битвыСмотреть фотографии
09:31
Гололедицу и морось прогнозируют в Волгограде до 4 февраляСмотреть фотографии
09:16
Волгоградцам запретят подкармливать бездомных собак в оживленных местахСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде осужденных поощрили прогулкой по Аллее ГероевСмотреть фотографии
07:47
Автобусы «Волжский-Волгоград» пустят до площади Ленина 1 и 2 февраляСмотреть фотографии
21:32
Лазерные лучи и летящие лебеди: в Волгограде проводят генеральные репетиции к 80-летию Сталинградской ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
 