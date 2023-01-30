Расследования

В Волгограде пенсионерку обвиняют в убийстве сына на даче

Расследования 30.01.2023 17:10
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30.01.2023 17:10



Завершено расследование уголовного дела об убийстве 60-летней жительницей Волгограда своего 38-летнего сына. 
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следствием установлено, что пенсионерка совершила преступление 18 ноября 2022 года в одном из частных домовладений СНТ в Тракторозаводском районе Волгограда. Женщина в ходе конфликта с сыном нанесла ему один удар ножом в область груди. После этого она вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось, он скончался.

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