В Волгограде пенсионерку обвиняют в убийстве сына на даче









Завершено расследование уголовного дела об убийстве 60-летней жительницей Волгограда своего 38-летнего сына.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что пенсионерка совершила преступление 18 ноября 2022 года в одном из частных домовладений СНТ в Тракторозаводском районе Волгограда. Женщина в ходе конфликта с сыном нанесла ему один удар ножом в область груди. После этого она вызвала скорую помощь, но спасти мужчину не удалось, он скончался.



