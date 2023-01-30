Три грузовика столкнулись на трассе в Волгоградской области









Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 19:30 на 642 км федеральной автодороги в Урюпинском районе.

По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «КАМАЗ - 6520», который следовал со стороны Москвы в Волгоград, не справился с управлением. В результате прицеп грузовика оказался на полосе встречного движение, где в него врезался движущийся на встречу «КАМАЗ - 5490». После этого на прицеп наехал автомобиль «Фотон», который следовал из Москвы в Волгоград.

В результате ДТП пострадал 48-летний водитель автомашины «КАМАЗ - 5490», который врезался в прицеп на встречной полосе. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



