Три грузовика столкнулись на трассе в Волгоградской области

Происшествия 30.01.2023 11:09
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30.01.2023 11:09
Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 19:30 на 642 км федеральной автодороги в Урюпинском районе.
По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «КАМАЗ - 6520», который следовал со стороны Москвы в Волгоград, не справился с управлением. В результате прицеп грузовика оказался на полосе встречного движение, где в него врезался движущийся на встречу «КАМАЗ - 5490». После этого на прицеп наехал автомобиль «Фотон», который следовал из Москвы в Волгоград.
В результате ДТП пострадал 48-летний водитель автомашины «КАМАЗ - 5490», который врезался в прицеп на встречной полосе. Мужчину с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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