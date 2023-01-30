В Волгограде пострадал водитель сгоревшей машины

Происшествия 30.01.2023 09:59
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30.01.2023 09:59
На пожаре, который произошел в одном из гаражей в Тракторозаводском районе Волгограда, пострадал 27-летний мужчина, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что накануне в 20:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в Тракторозаводском районе.
- Внутри гаража горел автомобиль «ВАЗ 2115» по всей площади и вещи б/у на площади 50 кв.м. Пожарные расчеты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.57, - сообщили в региональном МЧС.
Причина возгорания устанавливается.
Всего за минувшие сутки в регионе сгорели четыре автомобиля. В Краснооктябрьском районе в гараже по всей площади горел Mercedes-Benz W124, выпущенный еще в 1987 году. По предварительной информации, иномарка загорелась в результате короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке. В Волжском по всей площади горел автомобиль «ГАЗ 3110», а также произошло оплавление лакокрасочного покрытия автомобиля Kia Rio. Погибших и пострадавших нет. В данном случае возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электропроводки в моторном отсеке.
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