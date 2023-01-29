«В ужасе ждем его возвращения»: всадившего нож в голову волгоградки наркомана отправляют в психушку

Центральный районный суд Волгограда постановил применить принудительную меру медицинского характера в отношении 33-летнего Антона Николаева, обвиняемого в нападении на 20-летнюю девушку и мужчину у подъезда дома № 43 по улице Пархоменко. Как стало известно ИА «Высота 102», проведенная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила невменяемость мужчины в момент совершения преступлений.

Как рассказал, обратившийся в информагентство потерпевший сосед Николаева, в его адрес пришла копия апелляционной жалобы адвоката обвиняемого на постановление суда. Со слов мужчины, представившегося Сергеем, юрист требует изменить квалификацию деяний своего подзащитного, исключить эпизод нападения на соседа и изменить вид медучреждения, куда по суду должен попасть обвиняемый в жестоком нападении.





— Получил эту копию 26 января. Открыл, прочитал и просто выпал в осадок. То есть, по словам его адвоката, Николаев просто заболел, ничего не понимает и никого не трогал. Белый и пушистый. На меня тоже не бросался, получается, если читать этот бред, — негодует Сергей, проживающий в одном доме с фигурантом уголовного дела. — Весь дом меня спрашивает, мол, что там по суду, когда сядет. А теперь, получается, он скоро выйдет? Его там типа подлечат чутка и на свободу с чистой совестью. Соседи сверху вообще в ужасе ждут его возвращения. У них дети, их как теперь без присмотра выпускать на улицу после всего, что здесь произошло?

Сергей считает, что у Николаева только одна болезнь.

— Можно сказать он рядом со мной жил. Частенько курил в подъезде. Наркотики употреблял неоднократно. Это я знаю точно. В тот день, когда он напал на девчонку, у него полицейские интересовались, под чем был. Тот сказал, что под «синтетикой», — говорит Сергей. — Николаев приехал 26 июня из Москвы. Оказывается он там в каком-то монастыре чуть ли не детям помогал. Это как вообще, нормально? Здесь куролесил несколько дней и 1 июля напал на студентку. Потом и меня пытался зарезать. А теперь адвокат Николаева в этой жалобе пишет, что, мол, не было никакого нападения ни на девушку, ни на меня. И вообще его надо в психушку ко всем на общих основаниях. А там и домой отпустят? Или таблетки будут сюда носить на Пархоменко?





Собственный источник информагентства в следственных органах пояснил, что суд признал доказанным факт совершения преступлений, но освободил фигуранта дела от уголовной ответственности ввиду невменяемости последнего, назначив ему принудительное лечение в специализированном стационаре.

— Понимаете, если он вернется обратно, здесь будет новая трагедия. Девчонка та, что после нападения еле выжила, переехала отсюда. Они продали квартиру. Поэтому либо мы его остановим, либо он нас вырежет. Другого здесь не дано. Честно, я не понимаю, кто его «мажет», почему подаются какие-то жалобы, почему на суде ничего не было озвучено о фактах употребления Николаевым наркотиков. Он не псих, он наркоман жесткий. Все это знают здесь в доме. И вот такого человека хотят не в тюрьму, а типа подлечить.

Мужчина уверяет, что, общаясь с Николаевым, невозможно было понять, что он неадекватен.

— Таких людей не поймешь. У нас в армии был, с таким же диагнозом. И ничего, служил. Николаев не бегал, не кричал, не кидался ни на кого. Просто наркоманил, а теперь натворил дел и хочет «соскочить», типа он ничего не понимает, не осознает. Где наркотики брать — это он понимал, — заключает Сергей.





Согласно информации их открытых источников, принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, о чем собственно, по словам соседа Сергея и просит адвокат Николаева, заключается в помещении лица в обычную психбольницу (отделение), в которой проходят лечение больные, не совершившие никаких опасных деяний.

Определенное преимущество этой меры — возможность размещения лиц, направленных на принудительное лечение, внутри больницы по тем же принципам, что и обычных пациентов. Для пациентов исключается свободный выход из медучреждения подобного типа. Считается, что по своим клиническим особенностям больные, направляемые на принудительное лечение в такие стационары, не должны существенно отличаться от пациентов, которые поступают туда на общих основаниях.

В свою очередь психиатрический стационар специализированного типа, о котором как раз и говорится в постановлении суда, представляет собой психиатрическое отделение (реже самостоятельную больницу), предназначенную исключительно для принудительного лечения определенного контингента психически больных.

Показания для направления в такие стационары обнаруживают до 50–60% лиц, к которым применяются принудительные меры. Пациентов, не направленных судом на принудительное лечение, в этих стационарах нет. Поэтому режим таких отделений или больниц и организация лечебно-реабилитационного процесса в них существенно отличаются от общепсихиатрических.

Специфика заключается, во-первых, в значительно более строгом психиатрическом контроле и наблюдении, во-вторых, в том, что наряду с лечением наиболее существенная роль в таких стационарах должна отводиться психокоррекционным, трудотерапевтическим, социокультуральным мероприятиям.





Напомним, что следствие квалифицировало действия нападавшего как покушение на убийство и угроза убийством. Установлено, что утром 1 июля 2022 года 20-летняя жительница дома № 43 по улице Пархоменко вышла из подъезда. На улице на нее внезапно напал с ножом 33-летний мужчина, всадив холодное оружие по рукоять в голову молодой студентке.

Очевидцем жестокого нападения стала сестра потерпевшей. Девушка вызвала машину скорой помощи и полицию. Благодаря вовремя оказанной медпомощи потерпевшую удалось спасти, она выписана из больницы.

После нападения на волгоградку, как пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина направился в подъезд, где встретил соседа. Злоумышленник приставил к горлу последнего лезвие от бритвы и стал угрожать убийством. При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также к административной ответственности за употребление наркотиков.

Фото и коллаж: СУ СКР по Волгоградской области / Алексей Костяков, Антон Ольховатский ИА «Высота 102» / читатели информагентства

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