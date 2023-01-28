Расследования 28.01.2023 12:04
0
28.01.2023 12:04
Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве канализационного коллектора в Волгограде.
- 66-летний и 59-летний волгоградцы, зарегистрировав на свое имя две строительные компании, в 2020 году предлагали жителям частного сектора Краснооктябрьского района построить канализационный коллектор, озвучив стоимость работ для каждого дома около 80 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, злоумышленники собрали с людей свыше 500 тысяч рублей, но свои обязательства не выполнили. Они создали только видимость работ, наняв для этого рабочих, которые прорыли траншею и закопали в нее одну канализационную трубу. На этом стройка встала.
Жители частного сектора ждали завершения работ около 2 лет, а потом обратились в полицию.
Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Известно, что собранные с населения деньги они потратили на личные нужды.
Напомним, что о похожих случаях информагентство ранее сообщало.
Троих пропавших подростков нашли на съемной квартире в Волгограде27.01.2023 20:17
Расследования 27.01.2023 20:17
«Моя семья нуждается»: бывший главный судебный пристав Волгоградской области просил отменить приговор27.01.2023 17:23
Расследования 27.01.2023 17:23
Житель Волгограда, до смерти запинавший любимую, осужден на 8 лет27.01.2023 15:35
Расследования 27.01.2023 15:35
«Побоев не было»: в Волгограде напавший с трубой на сотрудницу МБУ «Северное» избежал наказания27.01.2023 13:45
Расследования 27.01.2023 13:45
В Волгограде обнаружили тело пропавшего 16 января 82-летнего пенсионера27.01.2023 13:21
Расследования 27.01.2023 13:21
Волгоградца, бросившего умирать пешехода, отправили в колонию-поселение27.01.2023 13:11
Расследования 27.01.2023 13:11
Убившего мать молотком школьника в Волгограде отправили в СИЗО27.01.2023 12:33
Расследования 27.01.2023 12:33
В центре Волгограда до 2 февраля перекроют главную площадь и пять улиц27.01.2023 11:49
Расследования 27.01.2023 11:49
Жительница Санкт-Петербурга и ее подозрительный пассажир получили по 8 лет под Волгоградом27.01.2023 09:56
Расследования 27.01.2023 09:56
Погиб любимый и сын: волгоградке за ДТП у Госпитомника грозит до 7 лет колонии27.01.2023 09:47
Расследования 27.01.2023 09:47
«Это был ад»: опубликовано видео горящих фур на трассе Волгоградской области27.01.2023 08:56
Расследования 27.01.2023 08:56
Под Волгоградом в ДТП с горящими фурами один человек погиб и один ранен26.01.2023 22:12
Расследования 26.01.2023 22:12
Под Волгоградом главу поселения лишили должности за фиктивное трудоустройство зятя26.01.2023 15:40
Расследования 26.01.2023 15:40
В Волгограде бизнесмен-миллионер оставил пятерых работников без зарплаты26.01.2023 13:42
Расследования 26.01.2023 13:42
Двое волгоградцев присвоили дорогую иномарку после смерти хозяина26.01.2023 13:09
Расследования 26.01.2023 13:09