







Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве канализационного коллектора в Волгограде.

- 66-летний и 59-летний волгоградцы, зарегистрировав на свое имя две строительные компании, в 2020 году предлагали жителям частного сектора Краснооктябрьского района построить канализационный коллектор, озвучив стоимость работ для каждого дома около 80 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, злоумышленники собрали с людей свыше 500 тысяч рублей, но свои обязательства не выполнили. Они создали только видимость работ, наняв для этого рабочих, которые прорыли траншею и закопали в нее одну канализационную трубу. На этом стройка встала.

Жители частного сектора ждали завершения работ около 2 лет, а потом обратились в полицию.

Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Известно, что собранные с населения деньги они потратили на личные нужды.

Напомним , что о похожих случаях информагентство ранее сообщало.



