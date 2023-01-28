Расследования

В Волгограде в афере с канализационным коллектором подозревают двоих мужчин

Расследования 28.01.2023 12:04
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28.01.2023 12:04



Полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве при строительстве канализационного коллектора в Волгограде.
- 66-летний и 59-летний волгоградцы, зарегистрировав на свое имя две строительные компании, в 2020 году предлагали жителям частного сектора Краснооктябрьского района построить канализационный коллектор, озвучив стоимость работ для каждого дома около 80 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, злоумышленники собрали с людей свыше 500 тысяч рублей, но свои обязательства не выполнили. Они создали только видимость работ, наняв для этого рабочих, которые прорыли траншею и закопали в нее одну канализационную трубу. На этом стройка встала.
Жители частного сектора ждали завершения работ около 2 лет, а потом обратились в полицию.
Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения. 
Известно, что собранные с населения деньги они потратили на личные нужды.
Напомним, что о похожих случаях информагентство ранее сообщало.

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