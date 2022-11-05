«С нас требуют по миллиону»: жители еще одного района Волгограда стали жертвами аферы с канализационным коллектором
Экология 05.11.2022 19:09
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05.11.2022 19:09
Жители улицы Красных Командиров в Кировском районе Волгограда стали жертвами уже обкатанной схемы по проведению канализационного коллектора в частном секторе. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в прошлом году к ним обратился Владимир Торопов, представившийся строителем, который предложил им провести централизованную канализацию.
- Мы согласились не сразу, но Торопов показал нам технические условия подключения, разрешение администрации Кировского района и водоканала, - пояснили волгорадцы. – Кроме того, он заверил нас, что все документы, а также договоры будут оформлены с концессиями, также пообещал нам, что после строительства коллектора будут открыты лицевые счета.
Жители улицы, которые до этого использовали выгребные ямы, поразмыслив и поверив в обещания Владимира Торопова, согласились на предложение строителя, скинувшись на весьма приличные суммы – вышло тысяч по сто на каждое домовладение.
- Мы постоянно поддерживали связь с Тороповым, интересовались, как продвигаются дела с заключением договоров, - рассказывают пострадавшие. – Он нас кормил обещаниями – что проекта якобы пока нет, потому что линия не достроена. Все время просил еще подождать.
Все это время, как утверждают жители, они пользовались старыми выгребными ямами. Хотя, признают, часть стоков все-таки попадала в коллектор. А в апреле этого года, по словам волгоградцев, приехали проверяющие из концессий, которые зафиксировали факты безучетного использования канализационного коллектора. При этом, рассказывают жители улицы, в компании им по-прежнему отказывают в открытии лицевых счетов на основании отсутствия проекта строительства централизованной канализации.
- Теперь нам прислали счета за то, что якобы мы сливали стоки в канализацию, - говорят люди. – Вышло по миллиону рублей на домовладение. Сколько десятков лет нам надо работать, чтобы заплатить такие деньги? У нас здесь живет много пенсионеров, семей с детьми, мы считаем себя потерпевшими, а нас еще хотят наказать такими огромными деньгами!
По словам волгоградцев, в последнее время Владимир Торопов и вовсе перестал выходить с людьми на связь.
- Мы остались один на один со своими проблемами, - резюмируют горожане, которые уже обратились за помощью в прокуратуру Кировского района.
В ООО «Концессии водоснабжения» так прокомментировали эту ситуацию.
- На улице Красных Командиров Кировского района был построен канализационный коллектор без согласования проектной документации и без заключения договора технологического присоединения к системе водоотведения с ООО «Концессиями водоснабжения». Работы по строительству канализационной сети велись ООО «Канстрой» на основании договора подряда, заключенному между коллективом жителей и ООО «Канстрой». Обращения от владельцев индивидуальных жилых домов ул. Красных Командиров, в том числе, от представителя организации - застройщика в части выдачи технических условий и согласования рабочего проекта на строительство коллективного канализационного коллектора, в ООО «Концессии водоснабжения» не поступало, - пояснили в компании.
- В ходе планового обследования канализационной сети в границах улицы Красных Командиров был выявлен факт самовольного подключения к системе водоотведения индивидуальных жилых домов без оформления договорных отношений с ООО «Концессии водоснабжения». На основании чего был произведен расчет платы за бездоговорное пользование услугой водоотведения, - говорится в комментарии.
- В соответствии с действующим законодательством использование ресурса без оформления технических документов (технических условий, рабочего проекта), заключения договора о подключении (технологического присоединения) к централизованной системе канализации и наличия лицевого счета, является самовольным подключением к централизованной системе водоотведения и считается незаконным. В данном случае сброс сточных вод осуществляется самовольно, без заключения договорных отношения с ООО «Концессии водоснабжения». При этом создается вероятность излива канализационных стоков на поверхность, что может привести к массовому загрязнению окружающей среды, - цитата из ответа.
При этом в компании заверили, что специалисты всегда готовы помочь решить проблемы потребителей и предоставить полную информацию по любому вопросу.- Всем собственникам, самовольно сбрасывающим сточные воды в канализационный коллектор необходимо легализовать пользование центральной канализационной сетью, заключив индивидуальный договор на поставку ресурса и открыв лицевой счет, - пояснили в организации.
Между тем, напомним, в аналогичную ситуацию попали и жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда. Здесь также десятки владельцев частных домов заплатили Владимиру Торопову за проведение канализационной ветки и подключение к коллектору. Строитель, который действовал от компании «Канстрой», выполнил работу, однако договор на подключение к централизованной канализации не заключил. Причем некоторые жители поселка, будучи в неведении, некоторое время пользовались этой веткой. Им также выставили счета с огромными суммами за бездоговорное использование централизованной канализации. Волгоградцев особенно возмутил тот факт, что действия Владимира Торопова не были проверены на предмет обмана и даже мошенничества.
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