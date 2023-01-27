Расследования

Житель Волгограда, до смерти запинавший любимую, осужден на 8 лет

Расследования 27.01.2023 15:35
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27.01.2023 15:35


В Волгограде вынесен приговор 42-летнему мужчине, забившему до смерти свою сожительницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, обстоятельства трагедии, которая произошла 15 июля 2022 года, рассмотрел Тракторозаводский районный суд. 

В этот день между мужчиной и его 34-летней гражданской супруги  в одной из квартир дома №51 по ул. Дегтярева произошел конфликт на почве ревности. Разъяренный мужчина нанес ногой 9 ударов в область головы женщины. Она скончалась на месте преступления. 

В ходе расследования уголовного дела фигурант сначала отрицал свою причастность к случившемуся. Однако следователями были собраны неопровержимые доказательства его вины, после предъявления которых обвиняемый сознался в том, что натворил. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.  


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