Погиб любимый и сын: волгоградке за ДТП у Госпитомника грозит до 7 лет колонии

В Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении правил ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, фигурантке дела грозит до семи лет колонии.





— Жительница Среднеахтубинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью, — пояснила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии женщина признала в полном объеме.





Как установило следствие, 10 июля 2022 года около 14.50 обвиняемая, находясь за рулем автомобиля KIA Rio, следовала по дороге Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба в направлении рабочего поселка Средняя Ахтуба. Совершая разворот, женщина в нарушение ПДД, не пропустила двигавшуюся во встречном направлении иномарку Mercedes-Benz. В результате аварии погибли пассажиры автомобиля KIA Rio в возрасте 62-х и 36-лет. Еще одному пассажиру — 10-летнему ребенку — причинен тяжкий вред здоровью.

Как стало известно журналистам информагентства, в аварии у Госпитомника погибли сожитель и сын обвиняемой. Пострадавший ребенок оказался внуком 59-летней женщины.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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