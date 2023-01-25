Расследования 25.01.2023 21:56
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25.01.2023 21:56
Волжский городской суд Волгоградской области взыскал с МУП «Волжская автомобильная колонна №1732» компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей за гибель пешехода в результате ДТП. Об этом сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 25 января в Волжском горсуде.
Трагедия произошла в марте прошлого года. Водитель городского автобуса отъезжал от вокзала и левой частью транспортного средства задел пожилую женщину.
Пенсионерка была госпитализирована в больницу, однако спасти ее не удалось.
Ранее водитель муниципального предприятия был привлечен к уголовной ответственности за гибель пешехода.
После чего дочь погибшей женщины обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, который суд удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу.
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