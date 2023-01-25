Расследования

Под Волгоградом после нападения на сотрудника ИА «Высота 102» возбуждено уголовное дело

Расследования 25.01.2023 21:30
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25.01.2023 21:30


Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту нападения на сотрудника ИА «Высота 102» в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района. Напомним, неизвестный со спины нанес оператору информагентства удар по голове в тот момент, когда тот осуществлял видеосъемку. 

Вечером 22 ноября 2022 года на территории средней школы проходили публичных слушания по вопросу строительства мусорного полигона рядом с рабочим поселком. Съемочная группа ИА «Высота 102» выезжала на место для освещения мероприятия, однако попасть в здание корреспондентам так и не удалось. 

Все произошло в тот момент, когда мы подъехали к зданию школы и поднялись на крыльцо, чтобы войти внутрь. На входе в тот момент толпились люди. Нас стали хватать за руки с криками «Кто вы есть?» и «Что вам здесь надо?». Люди были очень агрессивно настроены, – сообщал корреспондент «Высоты 102». 

Спустившись с крыльца, видеооператор ИА «Высота 102» продолжил съемку. В этот момент и произошло нападение. 

Мужчина в синей куртке набросился на него со спины, ударив кулаком в область головы, – сообщал сотрудник информагентства. – После этого нападавший сбежал в неизвестном направлении. 

Сегодня, 25 января, в отделе МВД России по Городищенскому району Волгоградской области сообщили о расследовании уголовного дела по факту происшествия. 

Уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ «Побои», – пояснили в отделе полиции. – В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. 

Известно, что полицейскими опрошены очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения. 

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ходом расследования. 

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