Происшествия

Провокаторы избили оператора ИА «Высота 102» перед слушаниями по мусорному полигону под Волгоградом

Происшествия 22.11.2022 17:58
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22.11.2022 17:58


Видеооператор ИА «Высота 102» Алексей Костяков подвергся нападению неизвестного перед началом публичных слушаний, которые в данный момент проходят в здании школы в рабочем поселке Ерзовка Волгоградской области. Как рассказал корреспондент информагентства Антон Ольховатский, мужчина в синей куртке подбежал к оператору со спины во время съемки и нанес ему удар в голову. В настоящее время сотрудника СМИ доставляют в больницу. 

Все произошло в тот момент, когда мы подъехали к зданию школы и поднялись на крыльцо, чтобы войти внутрь. На входе в тот момент толпились  люди. Нас стали хватать за руки с криками «Кто вы есть?» и «Что вам здесь надо?». Люди были очень агрессивно настроены, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – В стороне при этом оставались двое сотрудников полиции, рядом с которыми наблюдал за происходящим и депутат Роман Потоловский. Никаких мер они не предпринимали. 

По сведениям Антона Ольховатского, спустившись с крыльца, видеооператор ИА «Высота 102» Алексей Костяков, продолжил съемку. В этот момент и произошло нападение. 

– Мужчина в синей куртке набросился на него со спины, ударив кулаком в область головы, – сообщает сотрудник информагентства. – После этого нападавший сбежал в неизвестном направлении. 

Корреспондент уточняет, что обеспечивающий охрану порядка наряд полиции бездействовал и никаких мер по задержанию не принял.

Полицейские нам буквально сказали: «Мы ничего делать не будем». Кем являются эти нападавшие, так и неясно. Мы интересовались у жителей Ерзовки – никто их ранее не видел. При этом, что интересно, на месте много кто вел съемку на телефоны, но набросились именно на нашего сотрудника, представляющего независимое СМИ. Повторюсь, по приезде мы сообщили, что представляем информагентство

Не исключено, что нападение было совершено провокаторами, целью которых был срыв публичных слушаний. Редакция информагентства будет добиваться розыска и возбуждения дела на нападавшего.

На место происшествия очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. В настоящее время сотрудника ИА «Высота 102» доставляют в больницу №25 для уточнения диагноза. 

Напомним, на публичные слушания сегодня вынесен вопрос о строительстве мусорного полигона рядом с Ерзовкой. В частности, согласно документам, опубликованным на сайте городского поселения, планируется изменить назначение сельхозугодий и перевести участок под размещение свалки. Ранее назначенные на 3 ноября слушания были отменены «по техническим причинам».

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