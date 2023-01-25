Спорт

Волгоградский «Ротор» арендовал 21-летнего белорусского защитника

Спорт 25.01.2023 20:23
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25.01.2023 20:23



Молодой защитник молодежной сборной Беларуси Дмитрий Прищепа проведет сезон в волгоградском «Роторе». Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня, 25 января, в футбольном клубе.
Белорусскому защитнику 21 год. Заключенное с ним соглашение рассчитано до конца текущего года.
Прищепа - воспитанник футбольного клуба «Минск». Выступает на профессиональном уровне с 2017 года. Летом 2019 года на правах аренды перешел в «Зенит», где играл за молодежную команду. Зимой 2021 года подписал двухлетний контракт с ФК «Крылья Советов» (Самара). Прошлый сезон провел в аренде в московском «Велесе». 
Фото: ФК «Ротор»

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