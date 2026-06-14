Главное

Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин назначил указом дату выборов в Госдуму РФ
Президент России Владимир Путин назначил на 20 сентября проведение выборов в Государственную думу РФ. Соответствующий указ опубликован сегодня, 16 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. ...
Федеральные новости
 Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда
Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления -  кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика и эмбрионология.  -...
Спорт

«Спартак» (Тамбов) с минимальным счётом одолел «Ротор‑2»

Спорт 14.06.2026 13:01
0
14.06.2026 13:01


На домашнем стадионе «Спартак» в Тамбове местная команда добыла важную победу над волгоградским «Ротором‑2» со счётом 1:0. Три очка позволили тамбовчанам упрочить позиции в верхней части турнирной таблицы группы 3, а для гостей встреча стала очередным подтверждением сложностей в выездных матчах.

С первых минут «Спартак» пошёл вперёд и плотно прижал соперника к его штрафной. «Ротор‑2» почти всей командой держался у своих ворот, играя строго от обороны.

Хозяева много владели мячом, но долго не могли забить. В дебюте было несколько угловых и острых штрафных, а на 20‑й минуте после удара головой с нескольких метров мяч уже почти пересёк линию ворот, но защитник «Ротора» Максим Кондратьев выбил его из пустых ворот.

Гол случился на 40‑й минуте. Александр Шмаров получил мяч и пробил издалека – примерно с 30 метров. Удар вышел мощным и точным: вратарь волжан Батыр Умиров не успел среагировать, мяч влетел в сетку – 1:0. 

До конца первого тайма напряжение не спадало. Более того, в компенсированное время тот же Шмаров мог удвоить преимущество «Спартака». Положив корпус, он нанёс ещё один мощный удар из‑за штрафной – мяч сотряс перекладину, оставив волгоградцев в игре.

Во втором тайме картина игры практически не изменилась. Подопечные Михаила Пилипко продолжали давить, выискивая бреши в обороне соперника. Ярким примером расточительности хозяев стал эпизод на 47‑й минуте, когда спартаковский нападающий, находясь всего в метре от ворот, умудрился пробить выше перекладины. 

Гости, в свою очередь, до последних секунд не теряли надежды отыграться. В компенсированное время сине-голубые организовали навал на ворота хозяев. Сначала Леон Амирханян нанёс удар головой, который вытащил вратарь красно-белых. Затем последовал угловой – и защитник «Спартака» снова выручил команду, выбив мяч после удара Адриана Платона.

Финальный свисток зафиксировал победу Тамбова – 1:0. Для «Спартака» это важные три очка: команда показала, что умеет побеждать даже тогда, когда реализация подводит. Для «Ротора‑2» матч стал напоминанием: одной надёжной обороны мало, нужно использовать свои шансы.

Главный тренер волгоградцев Валерий Бурлаченко дал следующую оценку действиям команды:

Мне не в чем упрекнуть своих ребят. Мы показали максимум из того, что можем на сегодняшний день, и старались оказать достойное сопротивление лидеру турнира. И нам в целом это удалось – даже несмотря на преимущество хозяев. Они создавали моменты: их хватило бы не на один гол. Поэтому ещё раз повторю – это наш сегодняшний уровень.

На мой взгляд, мы показали, что можем сражаться и пытаться набирать очки, даже когда соперники намного сильнее. Мы очень молодая команда для этого турнира.

«Спартак» (Тамбов) – «Ротор-2» (Волгоград) – 1:0 (1:0).

13 июня. Тамбов. Стадион: «Спартак». Количество зрителей: 1530.

Количество зрителей в гостевом секторе: 5.

Судьи: Дмитрий Матвеев (Иваново), Антон Гавриленко (Брянская область), Владислав Бобылкин (Липецк).

«Спартак»: Бондарь, Богдаев, Фролов, Шмаров, Миронов Ал. (Малолетов, 46), Хабибулин, Житлов (Ставцев, 76), Сергеев (Петров, 76), Гурченко (Конырев, 90), Миронов Арт., Купцов (Часовских, 83).

«Ротор-2»: Умиров, Правкин, Кычанов, Слепужников, Литенко (Тарин, 74), Локтев, Харлан, Логиш (Града, 55), Кондратьев (Платон, 55), Биджилов (Прокофьев, 64), Амирханян.

Гол: Шмаров, 40 (1:0).

Предупреждены: Харлан, 34 (грубая игра). Тарин, 86 (неспортивное поведение).

Следующий матч «Ротор-2» проведёт 20 июня в Волгограде с командой Шумбрат из Саранска. Встреча состоится в 18:00 на стадионе «Зенит».

Футбольный клуб «Шумбрат» из Саранска был основан в 2024 году. С сезона 2026 года клуб выступает во Второй лиге Б (дивизион «Б») — четвёртом по рангу дивизионе российского футбола. В сезоне 2025 года «Шумбрат» повторно завоевал 1-е место в чемпионате МФС «Приволжье» (Третья лига), с уверенным отрывом опередив ближайших соперников. 

Перед очной встречей с «Ротором‑2» саранцы идут на третьем месте.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.06.2026 18:34
Спорт 16.06.2026 18:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2026 14:54
Спорт 16.06.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2026 08:39
Спорт 16.06.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2026 19:48
Спорт 15.06.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2026 09:10
Спорт 15.06.2026 09:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2026 06:13
Спорт 15.06.2026 06:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 21:24
Спорт 14.06.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 15:02
Спорт 14.06.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 13:01
Спорт 14.06.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 10:32
Спорт 14.06.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 08:38
Спорт 14.06.2026 08:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2026 11:42
Спорт 13.06.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2026 07:00
Спорт 13.06.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2026 18:37
Спорт 12.06.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2026 16:21
Спорт 12.06.2026 16:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Самолеты из Москвы и Питера прилетят в Волгоград с задержкойСмотреть фотографии
21:14
В Жирновске простятся с Отличником народного просвещения Ниной ЛатышевойСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский сквер памяти режиссера Говорухина готовят для скульптурСмотреть фотографии
20:31
ВолгГМУ поднялся в рейтинге RAEX лучших вузов РоссииСмотреть фотографии
20:08
Выплату в 63,6 тыс. рублей получили на первенца 1222 волгоградкиСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: списокСмотреть фотографии
18:34
Алан Цараев подписал двухлетний контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:27
Новая угроза атаки БпЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
17:47
РПН: кафе Камышина с отравленными роллами закрыли 11 июняСмотреть фотографии
17:30
В Волжском суд обязал освободить изъятый у судьи-миллиардера из Адыгеи особнякСмотреть фотографии
16:38
Под Волгоградом прокуратура помогла учителю музыки оспорить сокращениеСмотреть фотографии
16:17
Бастрыкин ждет доклад об отравлении жителей Камышина ролламиСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы 27 июня проведут без алкоголя из-за молодежиСмотреть фотографии
15:48
Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасностиСмотреть фотографии
15:45
Сталинград поддержит минуту молчания 22 июняСмотреть фотографии
15:14
Лодка с людьми перевернулась под Волгоградом, один человек пропал без вестиСмотреть фотографии
14:58
Суд в Волгограде назначил дату первого заседания по делу блогера УльяноваСмотреть фотографии
14:54
Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон – новый защитник «Ротора»Смотреть фотографии
14:49
«Добьемся реабилитации»: приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном судеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде депутаты облдумы впрок запаслись детскими сладостями к Новому годуСмотреть фотографии
13:57
Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Ивану ПоповуСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области открыли «сезон охоты» на опасного вредителяСмотреть фотографии
12:40
Цифровая экосистема Волгоградской области объединила более 3,7 млн пользователейСмотреть фотографии
12:37
19 июня в Астрахани пройдёт бизнес-встреча от «Пятёрочки»Смотреть фотографии
12:31
В акватории Дона обнаружили более 20 затонувших судовСмотреть фотографии
12:30
В МВД назвали виновника жесткого ДТП с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Судебные приставы в Волгограде помогли вернуть сына материСмотреть фотографии
12:08
Атака на сталинградском заводе: музей Машкова получил в дар батальное полотно ЦыгулёваСмотреть фотографии
11:55
Власти Ростова опровергли информацию об ограничениях на продажу топливаСмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров лично поздравил Героя Труда Александра Колесниченко с госнаградойСмотреть фотографии
 