«Спартак» (Тамбов) с минимальным счётом одолел «Ротор‑2»

На домашнем стадионе «Спартак» в Тамбове местная команда добыла важную победу над волгоградским «Ротором‑2» со счётом 1:0. Три очка позволили тамбовчанам упрочить позиции в верхней части турнирной таблицы группы 3, а для гостей встреча стала очередным подтверждением сложностей в выездных матчах.

С первых минут «Спартак» пошёл вперёд и плотно прижал соперника к его штрафной. «Ротор‑2» почти всей командой держался у своих ворот, играя строго от обороны.

Хозяева много владели мячом, но долго не могли забить. В дебюте было несколько угловых и острых штрафных, а на 20‑й минуте после удара головой с нескольких метров мяч уже почти пересёк линию ворот, но защитник «Ротора» Максим Кондратьев выбил его из пустых ворот.

Гол случился на 40‑й минуте. Александр Шмаров получил мяч и пробил издалека – примерно с 30 метров. Удар вышел мощным и точным: вратарь волжан Батыр Умиров не успел среагировать, мяч влетел в сетку – 1:0.

До конца первого тайма напряжение не спадало. Более того, в компенсированное время тот же Шмаров мог удвоить преимущество «Спартака». Положив корпус, он нанёс ещё один мощный удар из‑за штрафной – мяч сотряс перекладину, оставив волгоградцев в игре.

Во втором тайме картина игры практически не изменилась. Подопечные Михаила Пилипко продолжали давить, выискивая бреши в обороне соперника. Ярким примером расточительности хозяев стал эпизод на 47‑й минуте, когда спартаковский нападающий, находясь всего в метре от ворот, умудрился пробить выше перекладины.

Гости, в свою очередь, до последних секунд не теряли надежды отыграться. В компенсированное время сине-голубые организовали навал на ворота хозяев. Сначала Леон Амирханян нанёс удар головой, который вытащил вратарь красно-белых. Затем последовал угловой – и защитник «Спартака» снова выручил команду, выбив мяч после удара Адриана Платона.

Финальный свисток зафиксировал победу Тамбова – 1:0. Для «Спартака» это важные три очка: команда показала, что умеет побеждать даже тогда, когда реализация подводит. Для «Ротора‑2» матч стал напоминанием: одной надёжной обороны мало, нужно использовать свои шансы.

Главный тренер волгоградцев Валерий Бурлаченко дал следующую оценку действиям команды:

– Мне не в чем упрекнуть своих ребят. Мы показали максимум из того, что можем на сегодняшний день, и старались оказать достойное сопротивление лидеру турнира. И нам в целом это удалось – даже несмотря на преимущество хозяев. Они создавали моменты: их хватило бы не на один гол. Поэтому ещё раз повторю – это наш сегодняшний уровень.

На мой взгляд, мы показали, что можем сражаться и пытаться набирать очки, даже когда соперники намного сильнее. Мы очень молодая команда для этого турнира.

«Спартак» (Тамбов) – «Ротор-2» (Волгоград) – 1:0 (1:0).

13 июня. Тамбов. Стадион: «Спартак». Количество зрителей: 1530.

Количество зрителей в гостевом секторе: 5.

Судьи: Дмитрий Матвеев (Иваново), Антон Гавриленко (Брянская область), Владислав Бобылкин (Липецк).

«Спартак»: Бондарь, Богдаев, Фролов, Шмаров, Миронов Ал. (Малолетов, 46), Хабибулин, Житлов (Ставцев, 76), Сергеев (Петров, 76), Гурченко (Конырев, 90), Миронов Арт., Купцов (Часовских, 83).

«Ротор-2»: Умиров, Правкин, Кычанов, Слепужников, Литенко (Тарин, 74), Локтев, Харлан, Логиш (Града, 55), Кондратьев (Платон, 55), Биджилов (Прокофьев, 64), Амирханян.

Гол: Шмаров, 40 (1:0).

Предупреждены: Харлан, 34 (грубая игра). Тарин, 86 (неспортивное поведение).

Следующий матч «Ротор-2» проведёт 20 июня в Волгограде с командой Шумбрат из Саранска. Встреча состоится в 18:00 на стадионе «Зенит».

Футбольный клуб «Шумбрат» из Саранска был основан в 2024 году. С сезона 2026 года клуб выступает во Второй лиге Б (дивизион «Б») — четвёртом по рангу дивизионе российского футбола. В сезоне 2025 года «Шумбрат» повторно завоевал 1-е место в чемпионате МФС «Приволжье» (Третья лига), с уверенным отрывом опередив ближайших соперников.

Перед очной встречей с «Ротором‑2» саранцы идут на третьем месте.

Александр Веселовский