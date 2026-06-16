Главное

Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности Дмитрий Свинов покинул пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области «Спасибо «Высоте» и Бастрыкину»: в Урюпинске жильцы добились уголовной статьи для председателя за вывод денег ТСЖ

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин назначил указом дату выборов в Госдуму РФ
Президент России Владимир Путин назначил на 20 сентября проведение выборов в Государственную думу РФ. Соответствующий указ опубликован сегодня, 16 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. ...
Федеральные новости
 Новые специалисты появятся в поликлиниках Волгограда
Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. Теперь в поликлиниках появятся направления -  кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика и эмбрионология.  -...
Спорт

Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон – новый защитник «Ротора»

Спорт 16.06.2026 14:54
0
16.06.2026 14:54


Волгоградский «Ротор» сделал шаг к укреплению оборонительных редутов: клуб подписал контракт с центральным защитником Владис‑Эмерсоном Мишелевичем Иллой‑Айетом. Соглашение с футболистом рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба СК «Ротор».

Владис‑Эмерсон Иллой‑Айет родился 7 октября 1995 года в Одессе. Выступает на позиции центрального защитника, рост – 195 см.

Футболист – воспитанник одесской СДЮСШОР «Черноморец». Начал карьеру в украинских клубах, затем выступал за рубежом и в России.

За время профессиональной карьеры Эмерсон играл за следующие команды: «Нива» (Тернополь), «Олимпик» (Донецк), «Вайле» (Дания), «Армавир», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Енисей».

В составе «СКА‑Хабаровска» футболист помог команде выиграть переходные матчи и выйти в Российскую Премьер‑Лигу (РПЛ). Сезоны 22/23 и 23/24 провёл в составе «Урала», где сыграл 39 игр в Российской Премьер-Лиге.

Сезон 2021/2022: команда «СКА-Хабаровск». Турниры: Первая Лига, Переходные матчи, Кубок России. Сыграно 36 игр, 2 гола, 2 голевые передачи.

Сезон 2022/2023: команда «Урал». Турниры: РПЛ, Кубок России. Сыграно 33 матча, 1 гол, 1 голевая передача.

Сезон 2023/2024: команда «Урал». Турниры: РПЛ, Кубок России. Сыграно 28 игр, 2 забитых мяча, 1 голевая передача.

Сезон 2024/2025: команды «Урал», «Енисей». Турниры: Первая Лига, Кубок России. Сыграно 27 игр, 1 гол.

Сезон 2025/2026: команда «Енисей». Турниры: Первая Лига, Кубок России. Сыграно 34 игры.

В Российской-Премьер Лиге Эмерсон сыграл 39 игр, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В Первой сыграл 108 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Всего за карьеру у Эмерсона 259 игр, 10 голов и 8 голевых передач.

Трансфер Эмерсона подчёркивает намерения «Ротора» усилить линию обороны за счёт опытного игрока с практикой выступлений в высшем дивизионе российского футбола.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.06.2026 18:34
Спорт 16.06.2026 18:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2026 14:54
Спорт 16.06.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2026 08:39
Спорт 16.06.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2026 19:48
Спорт 15.06.2026 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2026 09:10
Спорт 15.06.2026 09:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2026 06:13
Спорт 15.06.2026 06:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 21:24
Спорт 14.06.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 15:02
Спорт 14.06.2026 15:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 13:01
Спорт 14.06.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 10:32
Спорт 14.06.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.06.2026 08:38
Спорт 14.06.2026 08:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2026 11:42
Спорт 13.06.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2026 07:00
Спорт 13.06.2026 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2026 18:37
Спорт 12.06.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2026 16:21
Спорт 12.06.2026 16:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Самолеты из Москвы и Питера прилетят в Волгоград с задержкойСмотреть фотографии
21:14
В Жирновске простятся с Отличником народного просвещения Ниной ЛатышевойСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский сквер памяти режиссера Говорухина готовят для скульптурСмотреть фотографии
20:31
ВолгГМУ поднялся в рейтинге RAEX лучших вузов РоссииСмотреть фотографии
20:08
Выплату в 63,6 тыс. рублей получили на первенца 1222 волгоградкиСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: списокСмотреть фотографии
18:34
Алан Цараев подписал двухлетний контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:27
Новая угроза атаки БпЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
17:47
РПН: кафе Камышина с отравленными роллами закрыли 11 июняСмотреть фотографии
17:30
В Волжском суд обязал освободить изъятый у судьи-миллиардера из Адыгеи особнякСмотреть фотографии
16:38
Под Волгоградом прокуратура помогла учителю музыки оспорить сокращениеСмотреть фотографии
16:17
Бастрыкин ждет доклад об отравлении жителей Камышина ролламиСмотреть фотографии
16:01
Волгоградцы 27 июня проведут без алкоголя из-за молодежиСмотреть фотографии
15:48
Бочаров провел заседание оперштаба по вопросам безопасностиСмотреть фотографии
15:45
Сталинград поддержит минуту молчания 22 июняСмотреть фотографии
15:14
Лодка с людьми перевернулась под Волгоградом, один человек пропал без вестиСмотреть фотографии
14:58
Суд в Волгограде назначил дату первого заседания по делу блогера УльяноваСмотреть фотографии
14:54
Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон – новый защитник «Ротора»Смотреть фотографии
14:49
«Добьемся реабилитации»: приговор генералу Ивану Попову обжалуют в Верховном судеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде депутаты облдумы впрок запаслись детскими сладостями к Новому годуСмотреть фотографии
13:57
Кассационный военный суд подтвердил приговор генералу Ивану ПоповуСмотреть фотографии
13:27
В Волгоградской области открыли «сезон охоты» на опасного вредителяСмотреть фотографии
12:40
Цифровая экосистема Волгоградской области объединила более 3,7 млн пользователейСмотреть фотографии
12:37
19 июня в Астрахани пройдёт бизнес-встреча от «Пятёрочки»Смотреть фотографии
12:31
В акватории Дона обнаружили более 20 затонувших судовСмотреть фотографии
12:30
В МВД назвали виновника жесткого ДТП с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Судебные приставы в Волгограде помогли вернуть сына материСмотреть фотографии
12:08
Атака на сталинградском заводе: музей Машкова получил в дар батальное полотно ЦыгулёваСмотреть фотографии
11:55
Власти Ростова опровергли информацию об ограничениях на продажу топливаСмотреть фотографии
11:30
Андрей Бочаров лично поздравил Героя Труда Александра Колесниченко с госнаградойСмотреть фотографии
 