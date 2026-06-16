Солидное усиление волгоградцев: Эмерсон – новый защитник «Ротора»





Волгоградский «Ротор» сделал шаг к укреплению оборонительных редутов: клуб подписал контракт с центральным защитником Владис‑Эмерсоном Мишелевичем Иллой‑Айетом. Соглашение с футболистом рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба СК «Ротор».

Владис‑Эмерсон Иллой‑Айет родился 7 октября 1995 года в Одессе. Выступает на позиции центрального защитника, рост – 195 см.

Футболист – воспитанник одесской СДЮСШОР «Черноморец». Начал карьеру в украинских клубах, затем выступал за рубежом и в России.

За время профессиональной карьеры Эмерсон играл за следующие команды: «Нива» (Тернополь), «Олимпик» (Донецк), «Вайле» (Дания), «Армавир», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Енисей».

В составе «СКА‑Хабаровска» футболист помог команде выиграть переходные матчи и выйти в Российскую Премьер‑Лигу (РПЛ). Сезоны 22/23 и 23/24 провёл в составе «Урала», где сыграл 39 игр в Российской Премьер-Лиге.

Сезон 2021/2022: команда «СКА-Хабаровск». Турниры: Первая Лига, Переходные матчи, Кубок России. Сыграно 36 игр, 2 гола, 2 голевые передачи.

Сезон 2022/2023: команда «Урал». Турниры: РПЛ, Кубок России. Сыграно 33 матча, 1 гол, 1 голевая передача.

Сезон 2023/2024: команда «Урал». Турниры: РПЛ, Кубок России. Сыграно 28 игр, 2 забитых мяча, 1 голевая передача.

Сезон 2024/2025: команды «Урал», «Енисей». Турниры: Первая Лига, Кубок России. Сыграно 27 игр, 1 гол.

Сезон 2025/2026: команда «Енисей». Турниры: Первая Лига, Кубок России. Сыграно 34 игры.

В Российской-Премьер Лиге Эмерсон сыграл 39 игр, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В Первой сыграл 108 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Всего за карьеру у Эмерсона 259 игр, 10 голов и 8 голевых передач.

Трансфер Эмерсона подчёркивает намерения «Ротора» усилить линию обороны за счёт опытного игрока с практикой выступлений в высшем дивизионе российского футбола.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»