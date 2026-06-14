13 июня 2026 года в испанской Таррагоне прошёл чемпионат Европы по триатлону на олимпийской дистанции. Плавание – 1,5 км, велогонка – 40 км, бег – 10 км. Это не просто набор цифр: это три совершенно разных физических состояния, которые нужно собрать в одну гонку и удержать темп до финиша. И именно в этой сложнейшей борьбе волгоградская спортсменка Валентина Рясова поднялась на пьедестал.

Волгоградка завоевала бронзовую медаль с результатом 2:01.03. Впереди неё оказались только признанные звёзды мирового триатлона: чемпионка Европы Лиза Тертш из Германии (2:00.56) и Жольен Вермейлен из Бельгии (2:00.58). Разница между золотом и бронзой – всего семь секунд.

Но сама Валентина видит эту гонку не через цифры, а через усилия на каждом этапе:

– Всем спасибо за поздравления! Очень рада третьему месту. Команда очень сильно поддержала, на гонке тоже поддержка очень большая была. Не очень хорошее у меня плавание получилось, но я выплыла в большой группе. Мы хорошо поработали, сплочённо, и добрали основную группу. И уже, когда ехали, я контролировала ситуацию. Выезжала вперёд, очень хорошо заехала в транзитку, чтобы быть в лидерах. На бег силы были, но на 10 км я начала рваную работу, чтобы соперниц «взбодрить». Но многие удержались, и на финиш меня не хватило. Но я полностью отдалась, и я очень горжусь этим.

Эта бронза – не случайность, а результат характера: Валентина выложилась на максимум, даже когда гонка пошла не по плану. И она не единственная, кто достойно представляет Волгоград на международной арене.

Неплохо проявил себя и волгоградец Денис Колобродов, занявший 10‑е место с результатом 1:48.57. В мужской гонке конкуренция была не менее плотной: золото взял британец Оливер Конвей (1:47.08), серебро – его соотечественник Майкл Гар (1:47.44), бронзу – испанец Роберто Санчес Мантекон (1:48.00). Попасть в топ‑10 на чемпионате Европы – это серьёзное достижение, которое показывает, что волгоградская школа триатлона продолжает готовить конкурентоспособных атлетов.

Уже 20 июня Валентина Рясова и Денис Колобродов должны были выйти на старт этапа мировой серии по триатлону (WTCS) во французском Кибероне. На этот раз гонка пройдёт в формате спринта. Это другой ритм, другая тактика, но те же требования к выносливости и хладнокровию.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России