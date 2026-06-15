Очередное золото Анастасии Антоновой – в Красноярске





Красноярск вновь подтвердил статус одной из ключевых точек на спортивной карте России: в городе проходят международные соревнования по дзюдо «Памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова». Турнир, носящий имя человека, чьё наследие выходит далеко за рамки промышленности, стал не просто состязанием, а данью уважения личности, для которой труд, дисциплина и служение делу были жизненным кредо.

Масштаб турнира подчёркивает его значимость на международной арене: на красноярские татами вышли 244 спортсмена из 10 стран. Такой представительный состав участников превратил соревнования в настоящую арену для проверки сил, где каждый поединок был наполнен напряжением, а любая ошибка могла стоить медали.

Практически все золотые медали соревнований достались российской сборной, обеспечившей себе безоговорочную победу. В категории до 52 кг победу одержала Сабина Азаматова (Узбекистан), в категории до 57 кг – Александра Кан (Таджикистан).

Но особый резонанс вызвал успех в дивизионе до 78 кг – на высшую ступень пьедестала поднялась волжская дзюдоистка, призёр Кубка Европы Анастасия Антонова. Воспитанница Александра Евланова продемонстрировала зрелую, расчётливую борьбу, последовательно преодолевая соперниц и подтверждая свой статус фаворита. Кульминацией её выступления стал финал, в котором Анастасия сумела уложить на спину Екатерину Ягич.

- В Волгограде за меня болела большая и дружная команда – семья: брат, сестра и мама с папой, а также друзья и товарищи по залу. Папа давал мне советы по борьбе, мама поддерживала дух, сестра и брат постоянно звонили и хвалили, – поведала пресс-службе ФДР Анастасия Антонова. – В нашем весе была смешанная система и потому с Катей Ягич я сегодня боролась дважды. Это усложняло задачу – мы друг друга уже знали. В итоге мне удалась задняя подножка – мой подготовленный приём.

Победа в Красноярске принесла Анастасии Антоновой путёвку в юниорскую сборную России: впереди первенства Европы и мира. Успех спортсменки – результат её работы и поддержки тренера Александра Евланова.

Турнир в Красноярске ещё раз показал: у российского дзюдо сильная юниорская школа.

Александр Веселовский

Фото: Марина Майорова (Федерация Дзюдо России)