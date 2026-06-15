



Ивановский «Текстильщик» стал второй командой, напрямую завоевавшей право выступать в Первой лиге в следующем сезоне. Вслед за «Ленинградцем» клуб из Иваново обеспечил себе повышение в классе по итогам 18‑го тура группы «Золото» дивизиона А Второй лиги.

В решающем матче на домашнем стадионе «Текстильщик» уверенно переиграл омский «Иртыш» со счётом 2:0. Голы на счету Тимура Мелекесцева и Владимира Азарова. Победа принесла команде три очка – в сумме их набралось 32, что позволило занять вторую строчку в турнирной таблице.

При равенстве очков с новосибирской «Сибирью» (также 32 балла) «Текстильщик» оказался выше по дополнительным показателям. Таким образом, «Сибирь» не смогла гарантировать себе прямой выход и теперь поборется за место в Первой лиге в стыковых матчах. Её соперником станет московский «Велес», в ноябре 2025 года ставший победителем первого этапа соревнований. Первый стыковой матч пройдёт 17 июня в Домодедово, ответная встреча – 21 июня в новосибирском манеже «Заря».

Победителем группы «Золото» стал «Ленинградец», финишировавший с 34 очками. Команду возглавляет Александр Шмарко – человек, чьё имя для волгоградских болельщиков прочно связано с легендарным «Ротором» 90‑х. В составе той самой команды, которая всерьёз боролась за золото чемпионата и давала бой европейским грандам, Шмарко был одним из надёжных стержней обороны. Сегодня он доказывает, что лидерские качества, выработанные в тех напряжённых матчах, успешно переносит на тренерскую скамейку.

По итогам минувшего сезона лигу покидают саратовский «Сокол», новороссийский «Черноморец» и «Чайка» из Песчанокопского. Для их болельщиков это повод для огорчения – и надежда на скорое возвращение. А для «Текстильщика» и «Ленинградца» впереди новый этап: в Первой лиге уровень конкуренции выше, а цена ошибки – существенно дороже.

Александр Веселовский