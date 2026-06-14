София Фомина стала серебряным призёром первенства России по боксу

В Краснодаре на ринге Дворца самбо отгремели финальные поединки первенства России по боксу среди юниоров и юниорок. Турнир, посвящённый памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова, собрал более 600 боксёров из 76 регионов страны – и подарил зрителям немало напряжённых, по-настоящему драматичных боёв.

Турнир прошёл под девизом: «Память жива, пока идет бой».

Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди юниоров и юниорок 19–22 лет, а также среди юниорок 17–18 лет. 13 июня 2026 года стали известны имена лучших в младшей женской группе – именно в этот день прошли решающие поединки, где на кону стояли не просто медали, а статус сильнейшей в стране. В весовой категории 81 кг в решающем бою встретились София Фомина (Волгоград) и Екатерина Фролова (Москва).

София Фомина, воспитанница тренера Сергея Калинина, тренирующаяся во Фролово, уверенно прошла путь до финала, демонстрируя стабильную работу и дисциплину в каждом поединке.

В финале спортсменки показали плотный, равный бой: обе активно действовали, старались диктовать темп и не давали сопернице пространства для манёвра. По итогам судейского решения победу одержала Екатерина Фролова. София Фомина стала серебряным призёром первенства.

В командном зачёте регионов победителем стала сборная Москвы, второе место заняла Республика Дагестан, третье – Краснодарский край.

Серебро первенства России – серьёзное достижение. Теперь София Фомина знает, что способна бороться за самые высокие награды – и наверняка использует этот опыт в будущих турнирах.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская Федерация бокса