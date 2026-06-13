



В турецкой Аланье прошёл 7‑й чемпионат мира по шашкам‑100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (7th World Draughts‑100 Disabilities Championship). Турнир собрал более 70 участников из 10 стран.

Сборная России выступила блестяще, завоевав в общей сложности 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Такой результат – яркое свидетельство высокого уровня подготовки отечественных спортсменов и развития адаптивного спорта в стране.

Особого внимания заслуживает выступление Снежаны Михеевой из Волгоградской области. Спортсменка продемонстрировала стабильность и волю к победе, став вице‑чемпионкой мира в быстрой программе (рапид) – она заняла 2‑е место. В классической программе волгоградка также показала отличный результат, замкнув тройку призёров и завоевав бронзу. Её двойное попадание на пьедестал – показатель универсальности и умения держать удар в разных форматах игры.





В быстрой программе ещё одно серебро взяла Анна Пронина, а третье место досталось Александру Лушникову. В классических шашках на высшую ступень пьедестала поднимались три российских спортсмена: Александр Халтагаров, Антонина Аввакумова и Сергей Сокол. Серебро в этой дисциплине завоевали Иван Лопухин, Анна Пронина и Александр Лукин. Бронзовыми призёрами стали Александр Лушников, Снежана Михеева и Андрей Никитин.

Стоит отметить, что участие российских спортсменов в соревнованиях стало возможным благодаря поддержке Российского спортивного фонда, который вносит важный вклад в развитие адаптивного спорта и помогает атлетам реализовывать свой потенциал на международной арене.

Этот чемпионат ещё раз доказал: ограничения по здоровью – не преграда для больших побед, а сила воли, упорство и мастерство способны преодолевать любые барьеры.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата