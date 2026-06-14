«Спартак‑Волгоград» вырвал бронзу в Кубке России

Астрахань, СЗК «Звёздный». Здесь, в эпицентре водных баталий, «Спартак‑Волгоград» добыл бронзовые медали Кубка России – не благодаря спокойному преимуществу, а через напряжение, срывы и триумф воли. Путь к награде получился неровным: после обидного поражения в полуфинале от хозяев турнира – астраханского «Динамо‑СШОР» – в серии послематчевых пенальти волгоградцам предстояло сражаться за третье место с московским МКСШОР «Восток». И этот матч стал настоящей драмой с непредсказуемым финалом.

Уже с первых минут «Спартак» дал понять: команда проделал дальний путь не для того чтобы выступать в роли статиста. Бодрое начало принесло плоды: Михаил Иванков, Кирилл Чуксин и Артём Жабкин по очереди поразили ворота соперника. К концу первой четверти табло показывало уверенные 3:1 в пользу волжан. Казалось, команда нашла свой ритм и готова диктовать условия.

Во втором периоде «Восток» не собирался сдаваться. Столичные ватерполисты грамотно воспользовались большинством, затем реализовали пенальти – и постепенно поймали кураж. Напряжение нарастало, но клуб с берегов Волги не дрогнул: несмотря на всплеск активности соперника, волгоградцы сумели удержать преимущество, на большой перерыв команды ушли при счёте 7:5 в пользу Волгограда.

Начало третьей четверти и вовсе выглядело как заявка на уверенную победу. Точными бросками отметились Михаил Иванков и Сергей Буланаев, и отрыв вырос до комфортных четырёх мячей. В этот момент могло показаться, что исход матча предрешён. Но водное поло не терпит самоуверенности. Именно в эти минуты «Спартак», словно уверовав в собственную непогрешимость, допустил роковую расслабленность. «Восток» воспользовался моментом и выдал сокрушительную серию: шесть мячей подряд влетели в ворота Петра Федотова. К концу периода счёт перевернулся – 9:11 не в пользу Волгограда. Третий период был провален, а вместе с ним, казалось, и весь матч.

Заключительная четверть превратилась в качели: каждая команда отвечала на гол соперника, и чаша весов колебалась то в одну, то в другую сторону. Напряжение достигло предела. И когда до финальной сирены оставалось всего 36 секунд, Роман Усов своим фирменным броском со свободного сократил разрыв до минимума. Трибуны замерли. А за семь секунд до конца Кирилл Чуксин, реализовав большинство, сравнял счёт – 13:13. Драма достигла апогея: судьба бронзовых медалей должна была решиться в серии послематчевых пенальти.

И здесь вновь на авансцену вышел Пётр Федотов. Вратарь «Спартака» дважды выручил команду, отразив броски соперников. При этом все полевые игроки волгоградской команды хладнокровно реализовали свои попытки. Удача, характер и мастерство сошлись в одной точке – и «Спартак‑Волгоград» завоевал бронзу Кубка России.





«Спартак-Волгоград» – МКСШОР «Восток» – 17:15 (3:1, 4:4, 2:6, 4:2, серия пенальти 4:2).

13 июня. Астрахань. Кубок России. Playoff 3-4 место. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Владимир Гайко (Санкт‑Петербург), Глеб Абдризяков (Челябинск).

«Спартак-Волгоград»: Федотов – Рудай, Шулев (4), Усов (3), Буланаев (1), Иванков (2), Шайхутдинов (1) – Буров, Шейкин (1), Власов (1), Жабкин (1), Чуксин (3), Еськов, Носаев.

МКСШОР «Восток»: Гудованый – Магомаев (5), Мирзиев, Рябов, Иванников (2), Николаев, Филимонов – Юфа (4), Полухин (3), Фомин, Егоров (1), Кутузов, Иванов.

Выигранные спринты: 3 – 1.

Броски в створ: 34 – 33.

5-метровые/голы: 4/4 – 7/5.

Удаления: 7 – 9.

Эта медаль – не просто результат, а история о том, как важно бороться до последней секунды. Даже когда кажется, что всё потеряно, спорт оставляет шанс на чудо. И «Спартак» этим шансом воспользовался.

Александр Веселовский

Фото: ГБУ ДО МКСШОР «Восток»