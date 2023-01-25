Ежегодные декларации депутатов засекретят от избирателей

Депутаты Государственной думы сегодня, 25 января, приняли в третьем чтении закон, который упрощает порядок декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГД РФ, закон вступит в силу уже 1 марта 2023 года, а это значит, что депутаты Волгоградской областной и Волгоградской городской дум будут отчитываться о доходах в этом году уже по новым правилам.

– Большинство региональных и муниципальных депутатов работают именно на непостоянной основе — врачами, учителями, занимаются бизнесом. При этом нередко описки, опечатки или ошибки становятся основанием лишения их полномочий. Согласно проекту такие депутаты будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года, – объяснил суть законодательной новеллы главка комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Иными словами, подавать декларации депутаты, совмещающие работу в думе с любой другой, будут только в тех случаях, если их доходы будут «резать глаза».

– Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта, о том, что сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена. Подчеркну еще раз, что нормы касаются только тех депутатов, которые трудятся на непостоянной основе, – уточняет Крашенинников.

Больше того – в Интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления депутатами сведений о доходах. Так в Госдуме решили защитить персональные данные народных избранников. При этом глава профильного думского комитета настаивает на том, что новый закон не означает потери контроля над депутатами.

– Хочу подчеркнуть, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. – все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля, — сказал, в частности, Павел Крашенинников.