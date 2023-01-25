Борьба с коррупцией

Ежегодные декларации депутатов засекретят от избирателей

Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
0
25.01.2023 13:54


Депутаты Государственной думы сегодня, 25 января, приняли в третьем чтении закон, который упрощает порядок декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГД РФ, закон вступит в силу уже 1 марта 2023 года, а это значит, что депутаты Волгоградской областной и Волгоградской городской дум будут отчитываться о доходах  в этом году уже по новым правилам. 

Большинство региональных и муниципальных депутатов работают именно на непостоянной основе — врачами, учителями, занимаются бизнесом. При этом нередко описки, опечатки или ошибки становятся основанием лишения их полномочий. Согласно проекту такие депутаты будут подавать декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года, – объяснил суть законодательной новеллы главка комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Иными словами, подавать декларации депутаты, совмещающие работу в думе с любой другой, будут только в тех случаях, если их доходы будут «резать глаза». 

Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта, о том, что сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена. Подчеркну еще раз, что нормы касаются только тех депутатов, которые трудятся на непостоянной основе, – уточняет Крашенинников. 

Больше того – в Интернете будет размещаться только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления депутатами сведений о доходах. Так в Госдуме решили защитить персональные данные народных избранников. При этом глава профильного думского комитета настаивает на том, что новый закон не означает потери контроля над депутатами. 

Хочу подчеркнуть, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и т. п. – все остается для депутатов и сенаторов без изменения. Нет речи об уменьшении контроля, — сказал, в частности, Павел Крашенинников.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
21.01.2023 11:32
Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2023 20:13
Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.12.2022 08:38
Борьба с коррупцией 22.12.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.12.2022 13:27
Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.12.2022 13:50
Борьба с коррупцией 19.12.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 10:48
Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 16:56
Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 06:36
Борьба с коррупцией 06.12.2022 06:36
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.11.2022 16:38
Борьба с коррупцией 28.11.2022 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.11.2022 14:20
Борьба с коррупцией 25.11.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 17:26
Борьба с коррупцией 23.11.2022 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2022 10:53
Борьба с коррупцией 23.11.2022 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.11.2022 10:49
Борьба с коррупцией 22.11.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.11.2022 19:58
Борьба с коррупцией 19.11.2022 19:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
В Волгограде укушенному дворнягой подростку выплатят 50 тыс. рублейСмотреть фотографии
16:13
Госдума изучит вопрос об ответственности за дискредитацию участников ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
16:11
В Михайловской ЦРБ спасли женщину с разрывом сердца после ДТП с автобусомСмотреть фотографии
15:25
В СВО погиб 27-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
В Волгоград приедет легендарный тренер по баскетболу Евгений ГомельскийСмотреть фотографии
14:14
Под Волгоградом рабочий на погрузчике покалечил на складе 70-летнюю уборщицуСмотреть фотографии
14:01
Заболевших уже шестеро: в Волгоградской области в цыганской семье выявлена вспышка кориСмотреть фотографии
13:54
Ежегодные декларации депутатов засекретят от избирателейСмотреть фотографии
13:18
Сады Придонья поменяли формат, но не качествоСмотреть фотографии
12:54
ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде продают почти за миллиард рублейСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом водитель Toyota погиб в ДТП с «Газелью»Смотреть фотографии
12:39
В Волгограде школы и детсады уйдут 1 февраля на мини-каникулыСмотреть фотографии
12:07
Wink представил главные премьеры первой половины 2023 годаСмотреть фотографии
11:32
«200 дней и ночей»: в волгоградском ГУ МВД открылась уникальная ретро-выставкаСмотреть фотографии
11:20
Перевернуло в воздухе. В Волгограде 73-летнего пешехода снесли на перекрестке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
ВОЛМА: фокус на «цифре»Смотреть фотографии
11:16
Выехал на встречку: появилось видео момента столкновения бензовоза и иномарки под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Дзержинском районе Волгограда в яму с водой провалился прохожийСмотреть фотографии
10:28
Многомиллионный проект расчистки левого притока Дона готовят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
На Украине погиб 37-летний офицер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
Банкротство как спасение: почему волгоградские СНТ оказываются в долговой ямеСмотреть фотографии
09:34
Сухой закон введен в Волгоградской области 25 январяСмотреть фотографии
09:13
Депутатам Госдумы РФ запретили выезд за границу без уведомленияСмотреть фотографии
08:42
В казачьих станицах Волгоградской области почтили память жертв репрессийСмотреть фотографии
08:32
«Спас друга и подорвался на мине»: в Волгоградской области простились с 22-летним ефрейтором Андреем АндреевымСмотреть фотографии
08:03
В минимальном наборе питания волгоградцев лидируют молоко и макароныСмотреть фотографии
21:08
Поражением от «Динамо» завершился первый сбор волгоградского «Ротора» - 0:2Смотреть фотографии
20:58
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 мартаСмотреть фотографии
20:00
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман КуцолапСмотреть фотографии
 