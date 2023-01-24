Спорт

Поражением от «Динамо» завершился первый сбор волгоградского «Ротора» - 0:2

Спорт 24.01.2023 21:08
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24.01.2023 21:08


«Ротор» в рамках проходящего предсезонного сбора в Ессентуках на местной арене уступил махачкалинскому «Динамо», клубу из первой лиги со счётом 0:2. Состав нашей команды во втором товарищеском матче отличался от прошлого. Место в воротах с первых минут занял Сергей Самок. А в поле вышли лучший бомбардир волгоградцев в первой части сезона Артём Максименко, пропустивший  поединок против молодёжки «Ахмата». Помимо этого, в матче с дагестанским коллективом за сине-голубых дебютировал полузащитник Юрий Завезён, выступавший в Волгограде ещё в сезоне 2018-2019 в первенстве ФНЛ.

В первом тайме футболисты «Ротора» отдали инициативу соперникам и динамовцы проявляли больше активности в атакующих действиях. Такой напор можно объяснить тем, что махачкалинцы начали подготовку к возобновлению сезона на несколько недель раньше,  чем волгоградская команда. Уровень готовности обоих коллективов на данный момент разнится. При этом, основные события поединка развернулись во второй половине встречи.

На 54-й минуте бывший игрок дагестанцев Дэвид Бигулаев, перешедший в стан сине-голубых как раз в зимнее межсезонье, ворвался к штрафной площади и на её подступах заработал  на себе нарушение правил, приведшее к удалению соперника.

По традиции товарищеских игр дагестанский клуб имел возможность заменить удалённого футболиста и снова уравнять составы команд.  Вскоре после этого арбитр назначил пенальти в ворота «Ротора», который был успешно реализован  соперниками.

Концовка матча осталась за динамовцами и под занавес им удалось удвоить своё преимущество. Махачкалинцы снова получили право на исполнение одиннадцатиметрового и забили второй гол своей команды, установив окончательный счёт в игре.

«Ротор» завершил первый учебно-тренировочный сбор в Ессентуках и после трёх дней выходных соберётся 28 января в Крымске для продолжения подготовки к возобновлению сезона.  Уже известно, что 31 января сине-голубые сыграют с ивановским «Текстильщиком», который лидирует в другой группе второй лиги.

Автор: Иван Тюгаев

Фото СК «Ротор»

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