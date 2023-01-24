ЦБ: инфляцию в Волгоградской области разогнал рост тарифов ЖКХ

Годовая инфляция в Волгоградской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,38% после 11,17% в ноябре. Основное влияние на увеличение инфляции оказало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, проведенное ранее планового срока. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ЦБ России.

Так, годовой прирост цен на продукты питания в декабре снизился до 10,07% после 10,61% месяцем ранее. В ЦБ отметили расширение предложения консервированной продукции благодаря открытию нового завода.

Дополнительным фактором стал высокий урожай фруктов и овощей в регионе.

Аналитики отметили также снижение годового темпа прироста цен на кондитерские изделия благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы. Также в Волгоградской области за одиннадцать месяцев 2022 года производство сырого молока увеличилось на 2,1%, сыра – на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наращивание выпуска молочной продукции стало возможным благодаря реализуемым мерам государственной поддержки. Помимо этого, из-за снижения цен на основные составляющие кормов (зерно, сою, шрот, жмых) уменьшились издержки сельхозпроизводителей и, как следствие, затраты предприятий-переработчиков молока. Все это привело к замедлению годового роста цен на сливочное масло, маргарин и сыр.

А вот инфляция на непродовольственные товары составила 14,29%. В этой сфере, впрочем, отмечено замедление роста цен из-за сдержанной потребительской активности – речь идет об автомобилях, бытовой техники и мебели.

В связи с ограничением экспортных поставок расширилось предложение нефти на внутреннем рынке. Это привело к замедлению годового роста цен на бензин, уверяют в волгоградском отделении ЦБ.

В сфере услуг годовой прирост цен ускорился до 9,27% в декабре после 6,47% в ноябре.

В декабре 2022 года в Волгоградской области, как и по всей стране, повысились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, индексация которых изначально была запланирована на июль 2023 года. В результате ускорился годовой рост цен на отопление, электро- и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также подорожала услуга вывоза мусора (в годовом выражении).

Тем не менее в ЦБ не теряют оптимизм. По прогнозу аналитиков, годовая инфляция составит 5,0 – 7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.