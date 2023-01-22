«Своих не бросаем»: в Волгограде участница одесского сопротивления делает окопные свечи для бойцов СВО

Елена Опря была вынуждена покинуть свой родной город Одессу из-за событий 2 мая 2014 года. Вместе с мужем и детьми она перебралась в Волгоград. К сожалению ее семья оказалась разделена: брат встал на сторону проукраинских сил и прекратил общение с близкими.

Елена помогает волгоградским бойцам на передовой, являясь координатором группы «Za своих 34». Вместе с добровольцами она собирает все, что так необходимо здесь и сейчас в зоне СВО. В конце ноября прошлого года участники группы стали изготавливать окопные свечи.









Неравнодушные волгоградцы и местные организации помогают волонтерам, кто как может — передают парафин, пустые консервные банки и картон для фитилей. За смену один человек делает до 50 блиндажных свечей.

— Сейчас подключились очень многие. Делают свечи пенсионеры, дети помогают родителям. Сейчас именно в нашей группе около 30 человек занимаются непосредственно производством, — рассказывает участница группы Анна Козленко. — У нас готовится машина на передовую, поэтому мы стараемся переработать весь парафин, а это около 300 килограммов. Сейчас самое главное отправить эту партию, а потом все будет зависеть от погоды. Если понадобится, будем и дальше помогать нашим парням.





Анна говорит, что присоединилась к группе в декабре и изготовлением свечей занимается в свободное от основной работы время.

— Я могла бы, конечно, этим не заниматься и позицию многих понимаю, что это их не касается, а на самом деле — своих не бросаем, — говорит Анна, еле сдерживая слезы.

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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