В небольшом ателье, расположенном в цоколе жилого дома № 8 по улице 7-й Гвардейской в центре Волгограда, отшивают термобелье, балаклавы и теплые куртки для наших ребят, выполняющих в зоне СВО боевые задачи. Здесь нет профессиональных швей. Простые волгоградки — врачи, педагоги, филологи и бухгалтеры — встают за закроечные столы и садятся за машинки в свободное от основной работы время.









Маленькая мастерская под началом Татьяны Григорьевой уже на протяжении нескольких месяцев помогает фронту. Зачастую приходится тратить собственные средства на закупку необходимых материалов или искать спонсоров, готовых поддержать наших ребят. Но девочки не унывают и продолжают начатое дело. С каждой новой партией вещей волгоградки отправляют на передовую письма с теплыми пожеланиями для защитников, а дети передают военным свои рисунки.





— Девочки в детстве мечтают о том же, что и мальчики — о подвиге, — говорит одна из закройщиц. — Нам бы хотелось всем туда на самом деле, но мы ничего не можем, ничего не умеем, мы бесполезны, от нас только вред в окопе, а здесь мы можем принести пользу.





На вопрос журналиста, сколько они еще готовы продолжать шить, волгоградки уверенно отвечают: «До победы!».

Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».





































Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»