В Волгоградской областной думе накануне, 17 января, прошло совместное заседание комитета по охране окружающей среды и природопользованию и Экологического совета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы, темпы реализации нацпроекта «Экология» в регионе по ряду направлений можно назвать ударными. Так, к примеру, в Волгоградской области уже введено в эксплуатацию 46 водопропускных сооружений вместо планируемых 33, с опережением графика продолжается работа по расчистке водоемов в Волго-Ахтубинской пойме.

– В 2022 году в регионе завершилось 24 водопропускных сооружений, в 2023 году будут введены в эксплуатацию еще семь. Это позволит создать благоприятных условия для растительного и животного мира и устранения дефицита водных ресурсов на территории Среднеахтубинского района, – такую информацию, в частности, озвучили на заседании в думе. – Общая площадь восстановленных озер и ериков в Волго-Ахтубинской пойме составила 994,5 га при плане 980 га. Так, в 2022 году были завершены работы на ериках Суходол, Шуляшка, Клетский, озерах Песчанка, Кунак, Варежка, Песчаное. В этом году мероприятия выполняются на ериках Гнилой, Верблюд (Затонский), озерах Самсоновское, Вшивое, Два Брата. Параллельно ведется расчистка целого ряда водных объектов.





Отдельно эксперты выделили работу по возведению на острове Голодном сооружений биологической очистки. Напомним, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Планируется, что после этого загрязнение Волги сточными водами существенно сократится.

В 2023 году в Волгоградской области планируют подготовить и утвердить проект по расчистке реки Иловля. На сегодня в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» уже начались работы по расчистке реки Медведица. Согласно утвержденному графику, к следующему году должно быть расчищено 15 километров этой реки.

Системная работа по укреплению материально-технической базы лесничеств тоже дает результаты. Так, в рамках проекта «Сохранение лесов» в 2022 году в Волгоградской области общая площадь территорий, где появились новые насаждения, составила 2104,8 га.

– В результате отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших деревьев составило 223% при плановом значении 100%. На 77% перевыполнен план по заготовке лесных семян (11,657 т вместо 6,6 т), – сообщили участники заседания.

Не ударными темпами, но по графику в Волгоградской области в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» продолжается переход на раздельное накопление ТКО. Контейнеры для сухих и смешанных отходов, согласно прозвучавшей информации, установлены в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском и Ворошиловском районах.

– Эффективному использованию вторичных ресурсов способствует создание новых мощностей по переработке ТКО. В минувшем году приступил к работе модернизированный мусоросортировочный комплекс в Светлоярском районе, – сообщают специалисты.

В ближайшее время в Волгограде планируют ликвидировать городские свалки в Ворошиловском, Красноармейском и Тракторозаводском районах. Положительные заключения по проектам уже получены, в Минприроды России и Правительство РФ направлены письма о рассмотрении возможности включения мероприятий по ликвидации свалок в федеральный проект «Генеральная уборка».





– Губернатором Волгоградской области при определении курса развития нашего региона обозначен приоритет – забота о здоровье и качестве жизни граждан. И вопросы экологии играют первостепенную роль в выполнении этой задачи, – подчеркнула по итогам заседания глава профильного думского комитета и руководитель Экологического совета Ирина Соловьева. – Намеченный руководством области курс в полной мере соответствует национальной Стратегии экологической безопасности нашего государства, рассчитанной до 2025 года. Сегодня в рамках реализации нацпроекта «Экология» в Волгоградской области реализуется шесть региональных проектов, предусматривающие системные меры по таким направлениям, как вода, воздух, почва, сохранение лесов, обращение с отходами. Для их успешного выполнения нужна консолидация всех сил – природоохранных структур, органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественности. Особенно это важно сейчас, когда наша страна подвергается беспрецедентному внешнему давлению и экономическим санкциям. Ведь природные ресурсы – это национальное достояние России и мы обязаны их сохранить.

Добавим, что по итогам года Волгоградская область вошла в первую десятку самых активных регионов России в рамках международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Так, школа-интернат «Созвездие» заняла третье место в номинации «Экошкола», авторы девяти работ получили специальные призы. В 2022 году в регионе прошли десятки областных и всероссийских экологических акций и мероприятий, в числе которых «Марафон помощи птицам», «Бал хризантем», «Молодежные экологические чтения», «Вода России» и другие.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы