Расследования

Волгоградца отправили в колонию за выбитый глаз мужчине из-за кашля в очереди

Расследования 17.01.2023 12:20
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17.01.2023 12:20



Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 45-летнему местному жителю, который сильно избил из-за кашля в очереди посетителя магазина.
- С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, - сообщила сегодня, 17 января, старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, вызвавшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное из хулиганских побуждений). Вину он признал.
Следствием и судом установлено, что конфликт произошел 12 февраля 2022 года  в сетевом магазине. В очереди к кассе закашлял мужчина, который был в медицинской маске. Фигурант уголовного дела, который не имел маски, грубо потребовал от него прекратить кашлять, а потом избил. Он ударил 53-летнего мужчину несколько раз по голове руками и ногой. Пострадавшему были причинены телесные повреждения, повлекшие необходимость удаления глазного яблока с правой стороны.
Расследование проводили сотрудники СО по Дзержинскому району Волгограда СО -3 СУ УМВД России по г.Волгограду.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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