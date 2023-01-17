Обиженная женщина 12 раз воткнула нож в грудь спящего сожителя под Волгоградом

Расследования 17.01.2023 11:05
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17.01.2023 11:05
До 20 лет лишения свободы за убийство спящего человека грозит 47-летней жительнице Михайловки в Волгоградской области.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина находится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом.
По версии следствия, обвиняемая совершила убийство 13 декабря 2021 года после ссоры со своим сожителем, которая возникла во время употребления алкоголя. Обиженная женщина дождалась, когда мужчина уснет и не сможет оказать сопротивление. После этого она нанесла спящему в грудь не менее 12 ударов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
Дело расследовали сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Уголовное дело рассмотрит Волгоградский областной суд.
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