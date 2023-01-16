Борьба с коррупцией

Двоих волгоградских чиновников наказали за недостоверные декларации

Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
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16.01.2023 20:13


Чиновников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области уличили в предоставлении неточных и недостоверных сведений о доходах, расходах и  имуществе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. 

Нарушения вскрылись при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции. 

Природоохранный прокурор внес представление руководителю облкомприроды. По результатам рассмотрения двое должностных лиц были привлечены к ответственности. 

Между тем в конце 2022 года депутаты Волгоградской облдумы внесли изменения в закон «О статусе депутата», согласно которому народный избранник в случае, если в его декларации не были отражены какие-то сведения или имеются какие-то ошибки, может исправить их в течение месяца.

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