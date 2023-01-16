Двоих волгоградских чиновников наказали за недостоверные декларации

Чиновников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области уличили в предоставлении неточных и недостоверных сведений о доходах, расходах и имуществе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Нарушения вскрылись при проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Природоохранный прокурор внес представление руководителю облкомприроды. По результатам рассмотрения двое должностных лиц были привлечены к ответственности.

Между тем в конце 2022 года депутаты Волгоградской облдумы внесли изменения в закон «О статусе депутата», согласно которому народный избранник в случае, если в его декларации не были отражены какие-то сведения или имеются какие-то ошибки, может исправить их в течение месяца.