Расследования

В Волгограде 23-летнюю девушку осудили за убийство на почве ревности

Расследования 11.01.2023 15:34
0
11.01.2023 15:34



Волгоградский областной суд на месяц смягчил приговор 23-летней девушке, которая из-за ревности убила своего бывшего сожителя. 
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, осужденная жительница Краснослободска проведет в колонии общего режима не 7 лет, а 6 лет и 11 месяцев. Такое решение вынесла апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу фигурантки уголовного дела на приговор. Девушка посчитала, что назначенное ей наказание слишком суровое. С приговором суда также не согласился государственный обвинитель.
Установлено, что скандал между бывшими сожителями произошел 29 января 2022 года в одном из многоквартирных домов по улице Селенгинской в Волгограде. Ссора началась из-за другой девушки, которая находилась в том момент с ними в квартире.
Мужчина в ходе выяснения отношений толкнул свою бывшую девушку рукой в плечо. В ответ она схватила нож и нанесла им один удар в грудь бывшему сожителю. Он полученного ранения мужчина умер.
Вину девушка признала, но от показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 
Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.01.2023 14:47
Расследования 11.01.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 13:02
Расследования 11.01.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 12:50
Расследования 11.01.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 11:36
Расследования 11.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 07:11
Расследования 11.01.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 16:46
Расследования 10.01.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 15:45
Расследования 10.01.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 14:24
Расследования 10.01.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 11:54
Расследования 10.01.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 10:56
Расследования 10.01.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 08:56
Расследования 10.01.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 17:06
Расследования 09.01.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 16:34
Расследования 09.01.2023 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:09
В Волгограде за 101 миллион рублей отремонтируют построенную в 1938 году школуСмотреть фотографии
19:08
«Открытие Авто»: больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего – LadaСмотреть фотографии
18:51
Замглавы администрации в Волгоградской области пострадал в ДТП на ж/д переездеСмотреть фотографии
18:49
Концессии: авария в центре Волгограда устраненаСмотреть фотографии
18:23
Сотрудники СК обошли замерзающих в 20-градусный мороз волгоградцев: видеоСмотреть фотографии
17:24
Мэрия Волгограда сообщила, когда появится тепло в замерзающих домахСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» в Ессентуках сыграет с «Ахматом» и «Динамо»Смотреть фотографии
16:41
Волгоградцы провели праздники домаСмотреть фотографии
16:30
«У меня умерли двое водителей»: чиновники оставили перевозчика из Волгоградской области без работыСмотреть фотографии
15:39
Ребенок в больнице, население вакцинируют: в Волгограде впервые за три года ребенок заразился корьюСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде 23-летнюю девушку осудили за убийство на почве ревностиСмотреть фотографии
14:47
«Вину не признала»: под Волгоградом садистку осудили на 4 года за насилие над падчерицейСмотреть фотографии
14:14
Волгоградца, захотевшего продажной любви, шантажом развели на 400 тысячСмотреть фотографии
13:21
«Нас просто смоет!»: в Волгограде из-за аварии канализация хлынула в квартиры горожанСмотреть фотографии
13:02
Все отрицает: депутат районной думы в Волгоградской области идет под суд за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещереСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Бочаров обозначил приоритеты АПК на ближайшую десятилеткуСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде коварный должник обманул и жестоко убил приятеляСмотреть фотографии
11:23
Володин запустил опрос о необходимости запрета продажи энергетиков детямСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО главой электросетейСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области роботизируют производство молокаСмотреть фотографии
10:37
В центре Волгограда четыре многоэтажки остаются без теплаСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура начала проверку после отключений тепла в Волгограде в 20-градусный морозСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде врач-терапевт отдала мошеннику на сбережение 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Жители центра Волгограда сообщают о холоде в квартирах в 20-градусный морозСмотреть фотографии
09:20
В новогодние праздники бесследно исчез 30-летний волгоградецСмотреть фотографии
09:08
Под Волгоградом готовят купели для крещенских купанийСмотреть фотографии
08:04
Волгоградцев атакуют новые респираторные вирусы вместе со свиным гриппомСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде отказались возбуждать дело на полицейских за ошибочное задержание подросткаСмотреть фотографии
20:58
Бесснежно и холодно: в Волгограде 11 января ударят морозы до -24 °ССмотреть фотографии
 