В Волгограде 23-летнюю девушку осудили за убийство на почве ревности

Расследования 11.01.2023 15:34
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11.01.2023 15:34
Волгоградский областной суд на месяц смягчил приговор 23-летней девушке, которая из-за ревности убила своего бывшего сожителя.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, осужденная жительница Краснослободска проведет в колонии общего режима не 7 лет, а 6 лет и 11 месяцев. Такое решение вынесла апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу фигурантки уголовного дела на приговор. Девушка посчитала, что назначенное ей наказание слишком суровое. С приговором суда также не согласился государственный обвинитель.
Установлено, что скандал между бывшими сожителями произошел 29 января 2022 года в одном из многоквартирных домов по улице Селенгинской в Волгограде. Ссора началась из-за другой девушки, которая находилась в том момент с ними в квартире.
Мужчина в ходе выяснения отношений толкнул свою бывшую девушку рукой в плечо. В ответ она схватила нож и нанесла им один удар в грудь бывшему сожителю. Он полученного ранения мужчина умер.
Вину девушка признала, но от показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Приговор вступил в законную силу.
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