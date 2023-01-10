



В Волгоградской областном суде сегодня, 10 января, состоялось заседание, на котором была рассмотрена жалоба адвоката 35-летнего жителя Ленинского района Романа С. на приговор райсуда по делу о ржавой трубе. Как сообщает ИА «Высота 102» рассматривать облсуду дело пришлось уже во второй раз. В итоге, по информации пресс-службы суда, материалы были возвращены прокурору.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено на мужчину после того как тот по договоренности с фермером публично на протяжении трех месяцев демонтировал старую трубу. С заявлением в полицию якобы о краже обратился некий Кумов, который, как свидетельствовал в суде фермер, приобрел трубу взамен поставки ГСМ хозяйству. Впрочем, как ранее заявлял адвокат Романа С. Александр Тарасов, в легитимности договора купли-продажи трубы и у него как у защитника, и прокуратуры возникли большие сомнения. Кроме того, отмечал юрист, Кумова вряд ли можно назвать потерпевшим (а по делу он проходил в этом статусе), поскольку и труба и земли принадлежат пайщикам. Последние, в свою очередь, как выяснилось в ходе судебного следствия, претензий в Роману С. не имеют.

– Были ли в данном случае юридические основания обвинять Романа С. в краже бесхозного предмета? – задавался вопросом накануне сегодняшнего заседания Тарасов. – Будь труба даже новой и имеющей ценность, она никак не могла принадлежать потерпевшему, поскольку является собственностью пайщиков. Чтобы обойти этот нюанс и хоть как-то задокументировать право собственности на трубу, Юмагулов и заключил договор с Кумовым, передав ему право пользования трубой якобы за ранее поставленные ГСМ.

Несмотря на эти доводы защиты, а также на тот факт, что, согласно экспертизе, износ трубы на момент демонтажа составлял 97%, а значит, по сути ржавый металл не представлял особой ценности, Ленинский районный суд осенью 2019 года признал Романа С. все-таки виновным в краже с причинением ущерба на сумму 1 036 800 рублей и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Александр Тарасов, открыто заявляя о том, что в данном процессе могут быть замешаны интересы высокопоставленных лиц, этот приговор обжаловал, попросив суд оправдать его подзащитного.

– С приговором также не согласился государственный обвинитель. В апелляционном представлении он просил исключить из приговора суда указание на применение к Роману Сердюку положений ч.1 ст.62 УК РФ, предусматривающей назначение наказания при наличии определенных смягчающих наказание обстоятельств, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская.

Здесь стоит напомнить, что облсуд рассматривал 10 января данное дело уже во второй раз. Первый приговор Роману С. был вынесен Ленинским судом годом ранее, и , рассмотрев апелляцию защиты, судья в Волгограде вернул материалы в Ленинский район на пересмотр. Впрочем, после новых заседаний райсуд вынес абсолютно идентичное первому решение.

На этот раз Волгоградский облсуд вернул дело прокурору.

– 10 января суд апелляционный инстанции, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отменил приговор Ленинского районного суда Волгоградской области, – сообщает Екатерина Вальковская, – и вернул уголовное прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Как сообщил по итогам заседания адвокат Тарасов, защита решением Волгоградского областного суда удовлетворена. Предположительно уже сегодня Роман С. вернется из СИЗО к жене и двоим несовершеннолетним детям.

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