

Тяжелобольному 35-летнему жителю Ленинского района Роману С. грозит три года колонии общего режима по обвинению в краже сгнившей металлической трубы с полей местного фермера. В первой инстанции судья Дмитрий Молоканов уже признал виновным мужчину, который зарабатывал на жизнь сбором и сдачей металлолома, но приговор еще не вступил в законную силу и обжалуется в Волгоградском областном суде.

История, напоминающая скорее фарс, чем реальное преступление, произошла летом-осенью 2019 года. Роман на протяжении трех месяцев на глазах десятков людей выкапывал заржавевшую, много лет не используемую трубу, которая проходила через поля одного из фермеров. По словам адвоката Александра Тарасова, перед этим он договорился с ним и его приятелем, что сдаст ее на металлолом, а вырученные деньги они разделят между собой. Однако в итоге ситуация обернулась против самого Романа, которого фермер и его друг обвинили в краже.

– Глава КФХ и его товарищ, руководитель мелкой фирмы, заявили в полицию, что мой подзащитный украл с полей трубу, которую коммерсант якобы купил у фермера взамен на поставленные ГСМ, – рассказал Александр Тарасов. – Оба проходят по уголовному делу потерпевшими. В суде они представили в качестве доказательства договор купли-продажи с явными признаками подделки. В нем не указано, что это за труба, где она расположена, а главное, бумага составлена между двумя физическими лицами. Договор не проведен по бухгалтерии и явно заключен задним числом, а это может свидетельствовать о фальсификации доказательств.

По мнению адвоката, следствие могло быть заинтересовано в признании фермера и его друга потерпевшими. Кроме того, не было учтено тяжелое заболевание головного мозга, которым страдает Роман – сейчас он находится в СИЗО. Александр Тарасов не исключает, что в расследовании мог быть заинтересован один из высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Косвенным доказательством того защитник считает передачу дела из прокуратуры Ленинского района в Среднеахтубинский район. Гособвинение, между тем, тоже подало апелляцию и настаивает на отмене приговора из-за допущенных в первой инстанции нарушений.

Александр Тарасов считает, что претензии к его подзащитному могут быть только у пайщиков, которые сдавали фермеру в аренду свою землю. Однако землевладельцы не проводили собрание и не заявляли ни о каком ущербе. Роман С. в ходе судебного разбирательства не отрицал, что выкопал трубу, но заявил, что сделал это исключительно с согласия фермера. Его приятель, признанный вторым потерпевшим, также был в курсе проводимых работ.

– Уж если и судить, привлекать к ответственности, то всех троих участников «сделки», как говорится в Уголовном кодексе – «по предварительному сговору», – заявил адвокат Романа. – Почему потерпевшие ждали столь долгое время, чтобы заявить о «краже», ведь все происходило у них на глазах? По мере того, как труба демонтировалась и ее части сдавались в пункт приема металлолома, деньги делились между ними троими. Но затем случился конфликт на почве того, что «потерпевшие» подумали, что Роман С. якобы утаивает часть выручки. Мы считаем, что именно это послужило мотивом заявления в полицию, так они решили наказать моего подзащитного.

Примечательно, что независимая экспертиза, которую принял суд, признала, что труба изношена на 97%, то есть это фактически ни на что не годная ржавая труха, отравляющая почву. Согласно ст. 226 Гражданского кодекса ее и вовсе можно отнести к категории брошенных вещей, которые нашедший имеет право обратить в свою собственность, подчеркнул Александр Тарасов. Это касается лома металлов, топляков от сплава и других отходов производства.

Волгоградский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу завтра, 11 апреля.