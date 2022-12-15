Расследования

Дело – жесть: под Волгоградом второй раз подряд без заморочек осудили мужчину за «кражу»

Расследования 15.12.2022 18:00
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15.12.2022 18:00

В Волгоградской области продолжаются злоключения 35-летнего Романа С., обвиненного ранее Ленинским районным судом в краже изношенной ржавой трубы с сельскохозяйственного поля. Как сообщает ИА «Высота 102», после отмены приговора Волгоградским облсудом Ленинский райсуд вынес идентичное первому решение.  Защитник тяжелобольного мужчины называет происходящее не иначе как фарсом, противоречащим закону и логике. 

Напомним, о ситуации, в которой оказался 35-летний житель Ленинского района, информагентство «Высота 102» сообщало в апреле 2022 года. Если коротко – Романа С. признали виновным в краже, то есть тайном хищении изношенной на 97% трубы. События, легшие в основу уголовного дела, разворачивались  летом-осенью 2019 года – на протяжении трех месяцев на глазах десятков людей Роман выкапывал заржавевшую и много лет не используемую трубу, которая проходила через поля одного из фермеров. По словам адвоката мужчины Александра Тарасова, о проведении работ его подзащитный договорился  с тем самым фермером. Металлическую труху мужчины планировали сдать и выручить деньги.  Однако, неожиданно для Романа С.  его обвинили его в краже.

–  Имелось еще одно лицо, претендовавшее со слов предпринимателя на долю от продажи металлолома – высокопоставленное в правоохранительных органах района должностное лицо, о чем подсудимый заявлял в ходе судебного разбирательства, его показания были приняты судом, но само лицо почему то в суде допрошено не было.  Однако затем между ними случился спор, и продавца трубы видимо решили проучить, инициировав уголовное преследование, подставив для этого нужные  юридические основания,  – рассказывал Александр Тарасов

Юмагулов [фермер] и некто Кумов задним числом составили договор, по которому труба достается второму из них якобы за поставленный ГСМ. Однако, во-первых, договор купли-продажи явно липовый – с огромным количеством юридических нарушений. Не указано, что за труба, где она расположена, а главное, он составлен между двумя физическими лицами, и вообще не проведен по бухгалтерии, – сообщал защитник. – Более того, в первоначальных объяснениях оба настаивали, что якобы был заключен договор ответственного хранения. Да и в дальнейшем эти лица постоянно меняли показания. При этом в документе никак не фигурируют пайщики, которым труба де-факто принадлежит. Ведь земля у Юмагулова всего лишь в аренде.

Также, добавлял Тарасов, следствием не было учтено тяжелое заболевание головного мозга, которым страдает Роман, поместив мужчину в СИЗО.

Отметим, что публикация «Высоты 102» вышла в апреле накануне заседания в Волгоградском областной суде, где рассматривали жалобу защиты на решение Ленинского райсуда. Рассматривалась и апелляция прокуратуры. Гособвинение настаивало на отмене приговора из-за допущенных в первой инстанции нарушений. Так, в сущности, и произошло. 

11 апреля текущего года Волгоградский областной суд отменил обвинительный приговор Ленинского районного суда с передачей дела на новое судебное разбирательство, - говорит Александр Тарасов. – Такое решение суд принял, исходя из существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Облсуд в первой апелляции однозначно дал понять – такой обвинительный приговор при данном уголовном составе и уровне доказательств недопустим.

Таким образом, сообщает адвокат, уголовное дело вернулось в Ленинский райсуд, судья сменился, но исход, последовавший после новых разбирательств, оказался идентичен тому, с которым не согласился областной суд в Волгограде. 

Новое рассмотрение «поехало» по старым рельсам. Сегодня сравнивая старый и новый приговор, мы не видим в мотивировочной части больших расхождений. В результате Роман,  имеющий серьезное заболевание, вновь получил реальный срок – 3 года колонии общего режима, – рассказывает сегодня Тарасов. – Лично у меня создалось впечатление, что повторный суд первой инстанции совершенно не произвел работу над ошибками. Это недопустимо, чтобы игнорировались пункты, по которым приговор уже был однажды отменен. Более того, суд допустил множество новых, грубых процессуальных и материальных ошибок. О них я говорил и в ходе судебного разбирательства, и в прениях. Все они зафиксированы в многочисленных ходатайствах. Однако же почему-то суд в приговоре их вообще «не заметил». 

Адвокат акцентирует внимание на том, что его подзащитный более двух лет находился под домашним арестом, практически полгода провел в СИЗО, был лишен возможности работать, содержать детей и все это за якобы совершенное преступление. На сегодня Роман С. снова томится в СИЗО в ожидании, когда его дело передадут из районного суда в уголовную коллегию апелляционной инстанции областного суда.  К слову сказать, согласно установленным нормам закона, это событие уже должно было произойти. Однако, судя по всему, мужчине придется встречать Новый год в изоляторе – кто-то или что-то препятствует передаче дела в Волгоград из города Ленинска.  

Сегодня нам ничего не остается, как только надеяться на то, что и во второй раз Волгоградской областной суд увидит очевидные допущенные нарушения. Тем более что после первой апелляции и отмены приговора многие из них почем- то, так и не были устранены, и  даже прокуратура также просит облсуд отменить приговор, – говорит Александр Тарасов. 

Ситуация хоть и запутанная, но очевидно, говорит защитник,  повторный обвинительный приговор Ленинского суда  не вытекает из законов логики и просто законов.

Неудивительно, что прокуратура также просит облсуд отменить приговор и направить дело на новое уже третье по счету рассмотрение, – рассуждает Тарасов. 

Редакция  ИА «Высота 102» безусловно продолжит следить за данной остросюжетной историей. 

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