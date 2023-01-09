В истории о хищении бесхозной ржавой трубы, пролежавшей на сельхозполях под Волгоградом более 50 лет, наметилась развязка. Волгоградский областной суд готовится 10 января по второму кругу рассмотреть в апелляции скандальное дело, по которому ранее уже отменял приговор. Как стало известно ИА «Высота 102» накануне заседания, потенциальные потерпевшие при этом никаких претензий к обвиняемому (а ранее уже осужденному) Роману С. не имеют. И этот факт добавляет делу еще больше «остроты». При этом особый интерес облсуда, считает защита, должна привлечь халатность – пока материалы рассматривались в Ленинском районе, в них появились несуществующие статьи и фигуранты. Удивительным образом в райсуде перепутали несколько уголовных дел.

Напомним, события, легшие в основу уголовного дела, разворачивались летом-осенью 2019 года – на протяжении трех месяцев на глазах десятков людей Роман С. выкапывал заржавевшую и полвека не используемую трубу, которая проходила через арендуемые фермером Юмагуловым поля. О проведении работ с целью дальнейшей сдачи на металл и выручки денег мужчина, по словам адвоката Александра Тарасова, с этим фермером и договорился. Однако, откуда ни возьмись в истории всплыл потерпевший Кумов, якобы выкупивший трубу у упомянутого Юмагулова. Так неожиданно для себя житель Ленинского района стал фигурантом уголовного дела о краже, разбирательства по которому длятся уже третий год.

– Не нужно иметь специального образования, чтобы понять, что это какой-то юридический нонсенс. Три года за кражу трубы, износ которой согласно экспертизе составляет 97 процентов! А поскольку какой-либо ценности труба не представляет и является по сути негодной трухой, приравненной к металлолому, то согласно статье 226 Гражданского кодекса ее и вовсе следует отнести к категории «брошенных вещей» — лома металлов, топляков от сплава и других отходов производства, – настаивает адвокат осужденного Александр Тарасов. – Но не только этот факт позволяет нам говорить об отсутствии состава преступления. Дело еще и в том, что ветхая труба принадлежала пайщикам.

По словам Тарасова, на ранних заседаниях в качестве свидетелей уже были опрошены некоторые работники фермера Юмагулова – потенциальные потерпевшие.

– К счастью, часть из них оказались пайщиками. Я спрашивал у них, знают ли они, что труба в равных долях принадлежит пайщикам? Они сказали, что впервые слышат об этом и никому разрешение на распоряжение их имуществом не давали, а к подсудимому претензий не имеют, – говорит адвокат.

Подчеркнем, что в полицию с заявлением о якобы краже ветхой трубы обратился три года назад некий Кумов. Он же проходит по делу как потерпевший, фермер Юмагулов оказался в роли свидетеля. Но, как ранее подчеркивал Александр Тарасов, с юридической точки зрения есть большие сомнения в легитимности договора купли-продажи на трубу, который был якобы заключен между Кумовым и Юмагуловым и представлен следствию.

– Были ли в данном случае юридические основания обвинять Романа С. в краже бесхозного предмета? – задается вопросом накануне суда Тарасов. – Будь труба даже новой и имеющей ценность, она никак не могла принадлежать потерпевшему, поскольку является собственностью пайщиков. Чтобы обойти этот нюанс и хоть как-то задокументировать право собственности на трубу, Юмагулов и заключил договор с Кумовым, передав ему право пользования трубой якобы за ранее поставленные ГСМ.

Чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, защитник Романа С. проводит параллель и предлагает представить ситуацию, в которой арендаторы квартиры распродают мебель. При этом арендодатель остается в полной неизвестности.

– Именно так в нашем случае и с пайщиками. Арендатор земельного участка продал имущество пайщиков непонятному лицу по левой схеме. Так кто в этой ситуации виноват? – рассуждает юрист. – У меня как у защитника возникает логичный вопрос, а не является ли вся эта схема лишь способом посадить моего подзащитного, который на каждом следственном действии, в каждом судебном заседании говорит о фальсификации, называет имена тех, кому это выгодно и до сих пор его показания не проверены. Вокруг да около ржавой трубы следственные, а затем судебные органы на районном уровне ходят уже почти три года. Задействуются государственные, а значит, бюджетные ресурсы, от действительно важной работы по изобличению, поимке, осуждению коррупционеров и крупных воров отвлекаются ценные кадры.

Напомним, что Ленинский районный суд впервые вынес обвинительный приговор Роману С., который заключил с Юмагуловым договор на демонтаж ржавой трубы, в 2022 году. Позже, рассмотрев жалобу защиты и прокуратуры, Волгоградский областной суд отправил дело не пересмотр в тот же райсуд. Удивительно, но новый судья вынес приговор, абсолютно идентичный первому. Александр Тарасов как защитник 35-летнего мужчины уверен, что в данном случае имеет место явное нарушение норм УПК РФ. На стороне осужденного фактически и прокуратура.

– Прокуратура, также как и защита, просит облсуд вновь отменить приговор и​ направить дело на​ новое уже третье по​ счету рассмотрение, – уточняет Тарасов. – И для меня как представителя защиты, и, как мы видим, даже для прокуратуры, очевидно, что в этом деле был нарушен основной принцип уголовного процесса, предусмотренный ст. 7 ​ УПК​ РФ – законность при производстве по уголовному делу. Увидит ли Волгоградский областной суд все эти нарушения и будут ли удовлетворены ходатайства защиты и прокуратуры об отмене спорного приговора, решится уже завтра, 10 января.

За два с лишним года разбирательств в уголовном деле, похоже, запутались уже и сами судьи Ленинского райсуда. Впрочем, адвокат больше склонен называть это «халатностью».

– К делу настолько халатно отнеслись, что в одном из постановлений о возобновлении производства по делу, в описательной части, было расписано два совершенно разных уголовных дела, то есть фабула преступлений и фамилии обвиняемых совершенно другие, да и в резолютивной части указаны номера других уголовных дел, – изумляется Тарасов. – Я обратил внимание на указанный факт, но суд, понимая, что если признать его, то все дело развалится, мне отказал.

Адвокат настаивает на том, что в поисках справедливости по уголовному делу о спорной краже ржавой трубы и он, и его доверитель намерены в случае необходимости дойти до Верховного суда. Чьи бы интересы здесь не были замешаны. Ранее, напомним, юрист сообщал ИА «Высота 102» о том, что на долю от продажи металлолома претендовал один из высокопоставленных жителей Ленинского района. Именно на этот нюанс, а также на сомнительность представленных фермером документов, накануне суда снова намекает Тарасов.

Сам же Роман С. в настоящее время находится в СИЗО. Все выпавшие на долю мужчины судебные тяжбы совпали с его болезнью – мужчина страдает заболеванием головного мозга. Дома у него остаются жена и дети.

