В Волгограде отказались возбуждать дело на полицейских за ошибочное задержание подростка

Расследования 11.01.2023 07:11
0
11.01.2023 07:11
Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые осенью прошлого года ошибочно задержали 14-летнего подростка. Об этом ИА «Высота 102» сообщила мама мальчика Нина Костина.
- Меня вызвали в следственный отдел и сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело по задержанию моего ребенка, которое было 3 ноября. Объяснили тем, что моему сыну были причинены незначительные ушибы и побили его тогда не сильно, - рассказала женщина.
Напомним, что этого подростка в Волгограде 3 ноября полицейские ошибочно задержали во второй раз. Сотрудники уголовного розыска проводили оперативные мероприятия и спутали 14-летнего подростка с 26-летним мужчиной. При задержании несовершеннолетнему были причинены травмы. Уже в отделе полиции, куда доставили мальчика, от него требовали, чтобы он признался в том, что он тот, кто им нужен. Подростку стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В первый раз этого же мальчика полицейские перепутали с закладчиком наркотиков и сильно избили. Этот случай, который вызвал большой общественный резонанс, произошел в Волгограде 2 августа. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В декабре 2022 года Саше исполнилось 15 лет, но он до сих пор не может отойти от этих встреч с полицией.
- Моему сыну нанесли серьезную психологическую травму. Он с августа два раза в неделю посещает психолога. Мой Саша был очень общительным, жизнерадостным, а сейчас замкнулся. Это, безусловно, связано с этими историями. Полицейских уже стал боятся и мой второй сын, на глазах которого 3 ноября Сашу задерживали и увозили, - делится своими переживаниями многодетная мать.
По словам Нины Костиной, начальник следственного отдела пообещал ей, что полицейские принесут свои извинения мальчику и сделают это до Нового года. Для ее ребенка это было очень важно, но извинений так и не последовало.
- Ничего я от них не дождалась, никаких звонков, - говорит мама подростка. - Второй случай пусть будет на их совести, а вот по первому случаю виновные, как я считаю, должны понести наказание, - заявила женщина.
Уголовное дело по первому задержанию и избиению подростка оперативниками полиции находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.
Фото: Нины Костиной
Читайте по теме:
Волжанку выписали из больницы после жестокого нападения кавказца10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Била, обливала и прижигала утюгом: волгоградке за истязание падчерицы просят пять лет колонии10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Облсуд вернул прокурору абсурдное дело о краже трубы в Ленинском районе10.01.2023 16:46
Расследования 10.01.2023 16:46
СК проверит реабилитационный центр под Волгоградом после отравления подростков антисептиком10.01.2023 15:45
Расследования 10.01.2023 15:45
СК: забившему годовалую дочь волгоградцу предъявлено окончательное обвинение10.01.2023 14:24
Расследования 10.01.2023 14:24
Подростка осудят за аферу со щенком померанского шпица под Волгоградом10.01.2023 11:54
Расследования 10.01.2023 11:54
Директору турбазы под Волгоградом грозит 6 лет колонии за утонувшего ребенка10.01.2023 10:56
Расследования 10.01.2023 10:56
У каждого своя правда: волгоградцев просят рассудить ДТП с мотоциклистом10.01.2023 08:56
Расследования 10.01.2023 08:56
СК: в Волгограде компания-банкрот задолжала сотрудникам 2,8 млн рублей09.01.2023 17:06
Расследования 09.01.2023 17:06
Производителя сэндвич-панелей в Волжском обвиняют в крупном мошенничестве09.01.2023 16:34
Расследования 09.01.2023 16:34
Суд отправил подростка, готовившего в Волгограде теракт, на лечение в психбольницу09.01.2023 15:53
Расследования 09.01.2023 15:53
Волгоградец убил приятеля и срезал с него плоть в ночь на Рождество08.01.2023 08:38
Расследования 08.01.2023 08:38
«С женщинами ему не везет»: стали известны новые подробности о подозреваемом в убийстве беременной волгоградки04.01.2023 15:30
Расследования 04.01.2023 15:30
Мотострелки ЮВО под Волгоградом провели больше 200 боевых стрельб04.01.2023 10:55
Расследования 04.01.2023 10:55
«Он просто вышел покурить»: видеокамеры сняли пропавшего 2 месяца назад волгоградца перед его исчезновением03.01.2023 21:07
Расследования 03.01.2023 21:07