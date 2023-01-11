В Волгограде отказались возбуждать дело на полицейских за ошибочное задержание подростка









Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые осенью прошлого года ошибочно задержали 14-летнего подростка. Об этом ИА «Высота 102» сообщила мама мальчика Нина Костина.

- Меня вызвали в следственный отдел и сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело по задержанию моего ребенка, которое было 3 ноября. Объяснили тем, что моему сыну были причинены незначительные ушибы и побили его тогда не сильно, - рассказала женщина.

Напомним, что этого подростка в Волгограде 3 ноября полицейские ошибочно задержали во второй раз. Сотрудники уголовного розыска проводили оперативные мероприятия и спутали 14-летнего подростка с 26-летним мужчиной. При задержании несовершеннолетнему были причинены травмы. Уже в отделе полиции, куда доставили мальчика, от него требовали, чтобы он признался в том, что он тот, кто им нужен. Подростку стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В первый раз этого же мальчика полицейские перепутали с закладчиком наркотиков и сильно избили. Этот случай, который вызвал большой общественный резонанс, произошел в Волгограде 2 августа. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. В декабре 2022 года Саше исполнилось 15 лет, но он до сих пор не может отойти от этих встреч с полицией.

- Моему сыну нанесли серьезную психологическую травму. Он с августа два раза в неделю посещает психолога. Мой Саша был очень общительным, жизнерадостным, а сейчас замкнулся. Это, безусловно, связано с этими историями. Полицейских уже стал боятся и мой второй сын, на глазах которого 3 ноября Сашу задерживали и увозили, - делится своими переживаниями многодетная мать.

По словам Нины Костиной, начальник следственного отдела пообещал ей, что полицейские принесут свои извинения мальчику и сделают это до Нового года. Для ее ребенка это было очень важно, но извинений так и не последовало.

- Ничего я от них не дождалась, никаких звонков, - говорит мама подростка. - Второй случай пусть будет на их совести, а вот по первому случаю виновные, как я считаю, должны понести наказание, - заявила женщина.

Фото: Нины Костиной

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