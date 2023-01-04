Происшествия

В Волгограде учитель гимназии перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Происшествия 04.01.2023 09:52
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04.01.2023 09:52


В Волгограде 49-летняя учитель стала жертвой мошенников, предложивших ей получить прибыль как участнику торгов. В результате, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина лишилась крупной суммы.

Жительница Волгограда обратилась в отдел полиции 3 января с заявлением о том, что неизвестный, представившись сотрудником интернет-биржи, под предлогом участия в торгах и получения прибыли завладел денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, – сообщили информагентству в региональном главке полиции. – Деньги женщина перевела через мобильное приложение.

Полицейские принимают меры по установлению личностей мошенников и напоминают жителям Волгоградской области о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными по телефону. Самый простой способ не стать жертвой мошенников – не вступать в диалоги с лицами, которые предлагают услуги или сообщают о противоправных действиях в отношении вас, связанных с финансами. 

Напомним, что сотрудники банков никогда не предлагают услуги по телефону. Сотрудники правоохранительных органов также не станут звонить вам, чтобы по телефону, без личной встречи, выяснить обстоятельства якобы совершенных преступлений. 

Если вам сообщают о ДТП с участием вашего родственника, положите трубку и перезвоните близким, чтобы перепроверить информацию.  

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