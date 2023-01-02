Происшествия

Схватил за горло: волгоградка в новогоднюю ночь ударила мужа ножом в грудь

Происшествия 02.01.2023 12:33
0
02.01.2023 12:33


В Камышине Волгоградской области 1 января в одну из больниц поступил местный житель с ножевым ранением в области груди. Как оказалось, травму ему причинила его супруга в пылу новогодней ссоры. 

— Накануне в больницу Камышина с колото-резаной раной грудной клетки был доставлен 51-летний мужчина. О травме явно криминального характера медики сообщили в правоохранительные органы, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате ОРМ задержана подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 40-летняя супруга потерпевшего. 

Установлено, что в тот день супруги вместе сидели за новогодним столом. Не обошлось, естественно, без спиртного. В один из моментов между мужем и женой возник конфликт, переросший в драку. Потерпевший схватил свою жену за горло и начал душить. Женщина в свою очередь, взяв в руки нож, нанесла супругу удар в область груди. 

— Организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», — добавили в областном главке МВД.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до года колонии. Женщина созналась в содеянном.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.01.2023 09:46
Происшествия 02.01.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2023 09:33
Происшествия 02.01.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2023 13:30
Происшествия 01.01.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2023 11:01
Происшествия 01.01.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2023 10:23
Происшествия 01.01.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 17:07
Происшествия 31.12.2022 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 15:36
Происшествия 31.12.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 15:02
Происшествия 31.12.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 12:21
Происшествия 31.12.2022 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 10:12
Происшествия 31.12.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 10:01
Происшествия 31.12.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2022 17:59
Происшествия 30.12.2022 17:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2022 09:32
Происшествия 30.12.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 19:21
Происшествия 29.12.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2022 17:56
Происшествия 29.12.2022 17:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
Самолет экстренно посадили в Волгограде из-за запаха горелой проводкиСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде вандалы оторвали уши Чебурашке и СмешарикуСмотреть фотографии
13:56
В Волгограде катки в ЦПКиО и «Раздолье» закрыли из-за дождя и солнцаСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде в очередной раз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
12:33
Схватил за горло: волгоградка в новогоднюю ночь ударила мужа ножом в грудьСмотреть фотографии
11:44
А как было в прошлом? В Волгоградской области 1 января родились 27 малышейСмотреть фотографии
11:00
Какие изменения ждут волгоградских водителей в наступившем годуСмотреть фотографии
10:01
Резали, душили, били, стреляли: самые громкие убийства и нападения 2022 годаСмотреть фотографии
09:46
Всего переломало: в Волгоградской области влетел в ограждение 21-летний пьяный водительСмотреть фотографии
09:33
В Волгоград вертолетом экстренно эвакуировали обгоревшую женщинуСмотреть фотографии
08:50
Чем накормят иностранных гостей в Волгограде в 2023 годуСмотреть фотографии
08:00
Дожди, штормовой ветер и +11 °С: какая погода ждет волгоградцев на новой неделеСмотреть фотографии
20:34
Мы это пережили: события, которые меняли жизнь волгоградцев в 2022 годуСмотреть фотографии
18:55
В Волгоградской области 2 января потеплеет до +10 при сильном ветреСмотреть фотографии
16:09
Под Волгоградом школьник пострадал сам, но спас 7-летнего ребенка от агрессивной собакиСмотреть фотографии
15:35
«Ждать не будем»: Бочаров 1 января проверил модернизацию опорной больницыСмотреть фотографии
13:30
При пожаре в частном доме в Волгоградской области пострадала хозяйкаСмотреть фотографии
12:52
Душа хочет праздника: 4,7 тысячи волгоградцев встретили Новый год у главной ёлкиСмотреть фотографии
11:35
Первый новорожденный появился в 2023 году в Волжском Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пятеро детей из-за ДТП встретили Новый год в больницеСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде в ДТП с бензовозом погиб 40-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде с 1 января подорожал проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
09:42
В Александро-Невском соборе Волгограда встретили Новый год с молитвойСмотреть фотографии
08:47
Первый день нового года в Волгограде и области будет теплым и дождливымСмотреть фотографии
20:13
Чем запомнится 2022 год волгоградцам: 35 лучших фото ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградским участковым доплатят по 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:07
«Снаряд пролетел через сарай»: очевидцы рассказали о падении неопознанных объектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:30
«Побольше бы таких»: в Волгограде полицейские встретили из роддома спасенную ими жительницу КотельниковоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
В Волгоградской области в сгоревшем доме нашли зарезанного мужчинуСмотреть фотографии
15:02
Опубликовано видео падения неопознанных объектов в поселке Линево Волгоградской областиСмотреть фотографии
 