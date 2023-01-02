В Камышине Волгоградской области 1 января в одну из больниц поступил местный житель с ножевым ранением в области груди. Как оказалось, травму ему причинила его супруга в пылу новогодней ссоры.

— Накануне в больницу Камышина с колото-резаной раной грудной клетки был доставлен 51-летний мужчина. О травме явно криминального характера медики сообщили в правоохранительные органы, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате ОРМ задержана подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась 40-летняя супруга потерпевшего.

Установлено, что в тот день супруги вместе сидели за новогодним столом. Не обошлось, естественно, без спиртного. В один из моментов между мужем и женой возник конфликт, переросший в драку. Потерпевший схватил свою жену за горло и начал душить. Женщина в свою очередь, взяв в руки нож, нанесла супругу удар в область груди.

— Организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», — добавили в областном главке МВД.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до года колонии. Женщина созналась в содеянном.

Фото: архив ИА «Высота 102»