В Волгограде в реанимации умер 5-месячный ребенок от ОРВИ









В больнице №8 в Волгограде скончался 5-месячный малыш. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенок был доставлен на скорой помощи накануне в 10-40 из дома на улице Ковровская в Ворошиловском районе.





Малыша сразу поместили в реанимацию из-за тяжелого состояния. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

- На сегодняшний день устанавливается причина смерти ребенка, доставленного в детскую клиническую больницу №8 в крайне тяжелом состоянии, - сказали в облздраве.



