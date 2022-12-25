На севере Волгограда троллейбус улетел в овраг









Дорожное происшествие случилось в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102».

Очевидцы выкладывают фото и видео в социальных сетях, утверждая, что из-за этой аварии им пришлось две остановки идти пешком.

- Он в овраг улетел. Это Грамши, - утверждают авторы видео. По их версии, гибридный троллейбус № 10А скатился в овраг, когда водитель вышел, чтобы поставить ему «рога».

По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет.

Скриншот: Жесть Волгограда / ВК



