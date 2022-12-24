Расследования

Опубликованы жуткие кадры разрушенного из-за взрыва газа дома под Волгоградом, где погибла девочка

Расследования 24.12.2022 14:25
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24.12.2022 14:25



По предварительным данным, причиной взрыва газа в частном доме в Иловле стала неисправность газового оборудования автомобиля, находившегося на цокольном этаже домовладения. Об этом рассказала  ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», трагедия произошла сегодня в одном из частных домов на улице Ковалевых. В результате взрыва погибла 15-летняя девочка, ее родители  – 64-летний мужчина и 52-летняя женщина - с различными травмами госпитализированы. На месте работают следователи. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному происшествию.

Фото прокуратуры Волгоградской области

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