Экономика

В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионов

Экономика 22.12.2022 19:22
0
22.12.2022 19:22



В Волгоградской области задолженность по зарплате за месяц снизилась на 15,7% за месяц и составила 17,1 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата на 1 декабря 2022 года.

Больше всего задолжали работодатели своим сотрудникам в Крыму – в этом регионе долги выросли на 17,3% и составляют уже 57,2 миллиона рублей. В Ростовской области этот показатель снизился до 19,7 миллиона рублей или на 4,6%.

Самые маленькие долги по зарплате в Адыгее – всего 400 тысяч рублей. Однако за месяц величина показателя в этой республике выросла в 14 раз.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.12.2022 20:03
Экономика 22.12.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 19:26
Экономика 22.12.2022 19:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 17:20
Экономика 22.12.2022 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 08:10
Экономика 22.12.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2022 15:47
Экономика 21.12.2022 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 15:21
Экономика 21.12.2022 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 15:18
Экономика 21.12.2022 15:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:07
В Волгоградской области 23 и 24 декабря прогнозируют гололед и туманСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области суд запретил держать скот и птицу в райцентре из-за плохого запахаСмотреть фотографии
20:03
Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваевСмотреть фотографии
19:26
Энергетики отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионовСмотреть фотографии
17:41
Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФСмотреть фотографии
17:20
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферуСмотреть фотографии
17:18
«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизниСмотреть фотографии
16:22
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
16:11
Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВОСмотреть фотографии
16:06
В «Яндексе» открестились от курьеров, объявивших о забастовке в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от ДетфондаСмотреть фотографии
15:37
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»Смотреть фотографии
14:44
Новый год под вопросом? Арт-объект «202» вызвал недоумение у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Интернет в поездках в Сочи для волгоградцев стал еще быстрееСмотреть фотографии
13:03
«Дядя, где я теперь буду жить?»: полицейский помог спастись многодетной семье во время пожара в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%Смотреть фотографии
12:37
«Надоела эта грязь»: за подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области заступились жителиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Волгоградцам представят оригинальные сериалы в формате книг в книжном сервисеСмотреть фотографии
11:37
РПН наградил волгоградских победителей международной премии по экологииСмотреть фотографии
11:33
Напавшего с ножом на девушку Григоряна отправили в СИЗО в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Волгоградские автокурьеры «Яндекс. Еды» присоединились к забастовкеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:51
Из-за ледяного дождя задерживаются три рейса Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 январяСмотреть фотографии
10:06
Ехал из Ростова: на волгоградской трассе «Газель» сбила насмерть 45-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области ищут пропавшего 10 ноября мужчинуСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде доверчивая юрист отдала мошенникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:38
Осужденного заместителя мэра Волжского уволили из администрацииСмотреть фотографии
08:10
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 35 копеекСмотреть фотографии
07:37
В Волгоградской области военкома и врачей ВВК просят привлечь к уголовной ответственностиСмотреть фотографии
 