В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионов









В Волгоградской области задолженность по зарплате за месяц снизилась на 15,7% за месяц и составила 17,1 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата на 1 декабря 2022 года.





Больше всего задолжали работодатели своим сотрудникам в Крыму – в этом регионе долги выросли на 17,3% и составляют уже 57,2 миллиона рублей. В Ростовской области этот показатель снизился до 19,7 миллиона рублей или на 4,6%.





Самые маленькие долги по зарплате в Адыгее – всего 400 тысяч рублей. Однако за месяц величина показателя в этой республике выросла в 14 раз.