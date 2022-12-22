В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионов

Экономика 22.12.2022 19:22
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22.12.2022 19:22
В Волгоградской области задолженность по зарплате за месяц снизилась на 15,7% за месяц и составила 17,1 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата на 1 декабря 2022 года.
Больше всего задолжали работодатели своим сотрудникам в Крыму – в этом регионе долги выросли на 17,3% и составляют уже 57,2 миллиона рублей. В Ростовской области этот показатель снизился до 19,7 миллиона рублей или на 4,6%.
Самые маленькие долги по зарплате в Адыгее – всего 400 тысяч рублей. Однако за месяц величина показателя в этой республике выросла в 14 раз.
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