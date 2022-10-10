Допрос мэра, прослушка и тайные связи: как замглавы администрации Волжского «отмазал» фирму от долговых обязательств перед бюджетом





Сегодня Волжский городской суд в Волгоградской области вынес приговор по громкому коррупционному скандалу, который случился в администрации городского округа. Виктор Сухоруков, заместитель главы администрации Волжского, приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима и лишен права занимать руководящие должности в органах государственной и местной власти сроком на два года. Решение суда не вступило в законную силу – адвокаты осужденного уже заявили о намерении обжаловать приговор, да и сам Виктор Сухоруков не признал свою вину.

Прокуратура, напомним, просила суд назначить Виктору Сухорукову наказание в виде четырех лет лишения свободы. Но суд посчитал смягчающими обстоятельствами наличие кардиологического заболевания у чиновника, а также – его заслуги в развитии межконфессиональных отношений в городском округе и наличие различных наград, в том числе – юбилейных.

Что же совершил чиновник, как разоблачили коррупционный заговор и какие высокопоставленные лица были допрошены в рамках этого громкого дела?





Криминальная история началась почти 10 лет назад, когда администрация городского округа Волжского передала в аренду ООО «МК-Инвест» огромный участок земли с находящимися на этой территории производственными объектами – складами, железной дорогой, очистными сооружениями, ливневкой, кабельной линией, трансформаторной подстанцией и прочими атрибутами производственной площадки. За пользование этой землей ООО «МК-Инвест» должно было расплачиваться с бюджетом города в виде арендных платежей.

Однако фирма не спешила выполнять свои обязательства перед казной города, накапливая долг по арендным платежам в геометрической прогрессии. Но по какой-то причине в администрации городского округа долгое время закрывали глаза на компанию-должника. При этом ООО «МК-Инвест» успело задолжать и другим кредиторам, которые обратились в суд с требованием банкротства фирмы. Суд прекратил процедуру банкротства компании после мирового соглашения с кредиторами, однако, как потом оказалось, не выполнила взятые обязательства по погашению долга.

Лишь в 2016 году, когда долг по арендным платежам достиг астрономической суммы, администрация Волжского, наконец, обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском о взыскании с фирмы более 39 миллионов рублей. И тут началось самое интересное. Как установил суд, Виктор Сухоруков дал указание своим подчиненным не являться на заседания в арбитражный суд. В результате арбитраж оставил заявление администрации городского округа без движения, а мэрия не обжаловала это решение суда.





Заммэра Виктор Сухоруков, который в том числе курировал правовое управление мэрии, на судебном заседании уверял, что подчиненные его оговорили, а вопросами банкротства компаний-должников занималась его зам. Также он заявлял, что из-за большого количества документов, которые он подписывал, он мог не обратить внимание на тот факт, что администрация Волжского, по сути, прекратила борьбу за взыскание огромной суммы с компании-должника. Мало того, Виктор Сухоруков заявлял, что недополученные 40 миллионов рублей по сравнению с бюджетом Волжского, который оценивается на уровне нескольких миллиардов рублей, нельзя считать крупным ущербом. Отрицал Виктор Сухоруков и свою причастность к созданному на его компьютере файлу под названием «Банкротство», где содержалась информация о нескольких десятках компаний, задолжавших бюджету, в том числе, и об «МК-Инвест»,. Данный факт разбивал его версию о том, что он не знал о ситуации, сложившейся в данной компании. Чиновник пытался убедить суд, что любой сотрудник мог создать на его компьютере этот файл.

Между тем, пока администрация Волжского занималась созданием видимости исковой работы с должником, ООО «МК-Инвест» передало все находящиеся на арендованной земле производственные объекты в виде уставного капитала другой фирме – ООО «Волгостальмост». Оценочная стоимость этих объектов составила более 200 миллионов рублей. И после этого благополучно обанкротилась. Мэрия Волжского пыталась впоследствии оспорить факт передачи имущества другой компании, однако суд проиграла.





Любопытно, что «МК-Инвест» являлась компанией, аффилированной известному волжскому бизнесмену Алексею Неврову. Формально он не был ее учредителем, однако с фирмой ООО «МК-Инвест» оказались связанными другие компании, где неофициальное руководство осуществлял Алексей Невров. Мало того, бенефициаром ООО «Волгостальмост» является дочь Алексея Неврова Дарья. Факты непосредственного участия Алексея Неврова в деятельности данных фирм подтверждались показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Именно с Алексеем Невровым и вел телефонные переговоры Виктор Сухоруков, во время которых в том числе обсуждались и варианты решения вопроса с долгом компании ООО «МК-Инвест» для выхода из сложившейся ситуации с наименьшими потерями для компании. В частности, собеседники сходились на продолжении создания иллюзии активного желания администрации города по взысканию долга с фирмы. Так, например, рассматривалась возможность предоставления рассрочки по погашению задолженности компании с небольшими платежами. Все это, как потом оказалось, было необходимо для того, чтобы протянуть время и дать возможность ООО «МК-Инвест» сбыть на сторону имущество за колоссальную сумму.

Интересно, что во время тайных переговоров чиновник и коммерсант предполагали, что их могут прослушивать оперативники, а потому призывали друг друга к конспирации. Однако психолого-лингвистическая экспертиза данных переговоров доказала, что собеседники говорили на хорошо знакомые им темы, а также пользовались понятными им выражениями. Также эксперты выдали заключение, что Виктор Сухоруков и Алексей Невров знакомы друг с другом давно и общаются свободно, с использованием в том числе ненормативной лексики.





В ходе расследования дела, как следует из приговора суда, были допрошены и мэр Волжского Игорь Воронин, и председатель КСП городского округа Юрий Жучков. Так, Игорь Воронин показал, что ситуация с «МК-Инвест» рассматривалась в мэрии на совещании в связи с необходимостью сохранить рабочие места и пополнения городского бюджета налогами и арендными платежами. Юрий Жучков, в свою очередь, рассказал следователям, что информировал мэрию об огромной задолженности компании перед бюджетом.

Бизнесмен Алексей Невров также проходил по делу свидетелем. Как оказалось, некоторые факты из своей предпринимательской деятельности он уже давно забыл, а свою аффилированность к компании, оставившей казну города без 40 миллионов рублей, категорически отрицал.

К слову, ООО «МК-Инвест» несколько лет назад благополучно признали банкротом, в отношении фирмы введено конкурсное управление. Но оказалось, что брать с банкрота, в общем-то, и нечего. У компании за душой – лишь два земельных участка, на которые никак не могут найтись покупателей. Да и администрации Волжского в списке кредиторов фирмы нет.

Неслучайно на имущество Виктора Сухорукова – недвижимость и землю на общую сумму в 5,6 миллиона рублей – был наложен арест. По решению судьи эта мера сохранится до рассмотрения гражданского иска прокуратуры к чиновнику с требованием возмещения нанесенного бюджету ущерба.

И последнее. Попытка заместителя мэра Волжского Виктора Сухорукова преуменьшить урон городской казне, была разбита другим фактом. Дефицит бюджета Волжского на тот момент, когда происходили описываемые события, составлял около 70 миллионов рублей. То есть «украденные» у города 40 миллионов рублей составляли больше половины суммы, которой городу не хватило для обеспечения благополучия жителей города.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»