В двух районах Волгограда отключили воду из-за аварии на трубопроводе

В Волгограде из-за аварии на магистральном трубопроводе приостановлена подача воды в двух районах. Как сообщает ИА «Высота 102», частично без ресурса остались волгоградцы в Кировском и Советском районах.

По информации компании «Концессии водоснабжения», в Кировском районе выявлена течь на трубе диаметром 1000 мм.

– В Кировском районе по улице Промысловая, 9 произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм. Для оперативной ликвидации течи потребовалось частично ограничить подачу ресурса потребителям в Кировском и Советском районах, – сообщили информагентству в пресс-службе компании.

На данный момент, сообщают в «Концессиях», аварийной бригадой уже выведен из работы поврежденный участок водовода.

– Производится наполнение сетей ХВС по резервной схеме и запуск насосных агрегатов, – уточняют в компании.