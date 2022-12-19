Расследования

Опубликовано видео задержания членов ОПГ, снимавших порно в Волгограде

Расследования 19.12.2022 15:53
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19.12.2022 15:53


МВД России 19 декабря опубликовало оперативное видео задержания участников организованной преступной группировки, которые в Волгограде занимались производством и распространением порно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распространяемые Министерством видеокадры, задержание производилось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области как по местам жительства подозреваемых, так и на улице. Так, к примеру, двоих членов ОПГ, оперативники схватили возле Ворошиловского торгового центра. 



По имеющейся информации, двое сообщников – жители города Самары и Ульяновской области организовали студии в восьми квартирах, арендованных ими на территории города Волгограда. Там осуществлялась видеозапись и интернет-трансляция порнографического контента, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Непосредственными участниками съемок являлись восемь женщин в возрасте от 19 до 23 лет и одна несовершеннолетняя. Остальные отвечали за соблюдение конспирации, аренду помещений, приобретение и обслуживание технических устройств, подбор актеров и создание контента.

По сведениям Волк, полицейскими проведено более 20 обысков, изъято видеооборудование, банковские карты, средства связи, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Напомним, ранее 19 декабря СУ СК России по Волгоградской области сообщило о возбуждении уголовного дела.  

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