В Волгограде следователи раскрыли порностудию со штатом сотрудников

Расследования 19.12.2022 11:38
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19.12.2022 11:38
Cледователи СКР пресекли деятельность подпольной студии по изготовлению видеоматериалов порнографического характера. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 23-летний житель Самары и его ровесник из Ульяновска, проживающие в Волгограде, организовали дело на широкую ногу. В мае 2022 года они решили открыть порно "цех" со съемкой фильмов соответствующего содержания, для чего приобрели видеооборудование, арендовали квартиры и наняли штат сотрудников, в том числе администраторов, специалистов по подбору персонала и моделей.
Предприимчивые приятели транслировали порнографические сцены с участием актрис в интернете, а также распространяли видео на одном из сайтов, в том числе за деньги.
Группировку разоблачили накануне в ходе совместной операции следователей областного управления СКР и сотрудников ГУ МВД по Волгоградской области. В нескольких районах города были проведены обыски, изъята видеотехника и другие предметы, которые порнодельцы использовали в своем бизнесе..
В настоящее время организаторы порностудии задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. По ходатайству следственного органа в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по п.п. «а,б» ч.3 ст.242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный организованной группой с использованием сети «Интернет»).
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